В Москве два детсада опечатали за нарушение режима повышенной готовности

МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Два частных детских сада опечатаны в Два частных детских сада опечатаны в Москве за нарушение режима повышенной готовности, сообщает столичное управление Роспотребнадзора

"Несмотря на снятие ряда ограничений по первому этапу выхода из карантина, решение о возобновлении работы образовательных организаций принято не было. Этот запрет имеет одинаковое отношение и к государственным, и к частным образовательным организациям. В связи с этим работа общеобразовательных организаций департамента образования и науки города Москвы не возобновилась, работают только дежурные группы при строгом соблюдении противоэпидемического режима. Вместе с тем в Управление Роспотребнадзора по Москве поступают жалобы на работу частных образовательных и досуговых организаций для детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о функционировании частного детского сада ОАНО "Дари детям добро" в многоэтажном доме в Западном административном округе поступила от жильцов. В ходе мониторинга совместно с представителями департамента образования и науки функционирование детского сада подтвердилась: в помещение входили дети, в окна было видно, что дети играют, гуляют на опечатанной для посещений общедомовой детской площадке. В помещения детского сада надзорным органам не удалось попасть, поэтому был составлен протокол осмотра с привлечением двух понятых.

"От подписи протокола представитель юридического лица отказалась и юридическому лицу 2 июня было передано уведомление о составления протокола о временном запрете деятельности и протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Несмотря на уведомление, на следующий день 3 июня приём детей в детский сад был продолжен, и в назначенное в уведомлении время в 17.00 помещения детского сада к опечатыванию не были подготовлены. По этой причине опечатывание проведено после завершения работы учреждения 3 июня в 22.00 в присутствии представителей районной Управы, полиции, Росгвардии, управляющей компании жилого дома", - уточняется в материале.

Дополняется, что административные материалы были незамедлительно переданы в Никулинский районный суд Москвы для приостановления деятельности. Установлен контроль за соблюдением временного запрета деятельности.

Сообщается, что подтвердился факт нарушения в частном детском саду "Стрекоза" в жилом доме в Восточном административном округе. В детском саду не только не соблюдались противоэпидемические мероприятия, но и не были созданы условия для пребывания детей: питание не организовано с учетом физиологических потребностей для детей, примерное меню не содержит информации о калорийности, выходе блюд, содержании белков, жиров и углеводов, подбор мебели проведён без учета роста детей, в туалете недостаточно санитарно-технического оборудования.

"Данная ситуация создавала угрозу жизни и здоровью воспитанников детского сада, в связи с чем специалистами территориального отдела был составлен протокол о временном запрете деятельности и помещения детского сада "Стрекоза" 4 июня 2020 года были опечатаны", - отмечается в сообщении.