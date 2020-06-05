Первый онлайн-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" стартует в прямом эфире

"Первый онлайн-хакатон стартует сегодня, 5 июня, и продлится до 7 июня. Следующий состоится 19-21 июня, а уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16500 конкурсантов, из них для участия в первом онлайн-хакатоне – более 4600 человек со всей России. К соревнованиям приглашены 250 команд, по 3-5 человек в каждой. Им предстоит решить кейсы, предложенные IT-компаниями, госкорпорациями и стартапами. Каждая команда самостоятельно выбирала, ориентируясь на свой интерес и профессиональный опыт, какой кейс она будет решать. Команды, не отобранные для участия в первом онлайн-хакатоне, получили приглашения на второй", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.