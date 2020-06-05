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2020-06-05T12:47
https://ria.ru/20200605/1572513934.html
Первый онлайн-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" стартует в прямом эфире
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РИА Новости

Первый онлайн-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" стартует в прямом эфире

12:48 05.06.2020
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© "Цифровой прорыв" Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв"
Всероссийский конкурс Цифровой прорыв
© "Цифровой прорыв"
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый онлайн-хакатон конкурса "Цифровой прорыв", флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" стартует в пятницу; команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других ИТ-специалистов будут работать над кейсами от компаний-партнеров в течение 36 часов, создавая цифровые продукты для представления жюри, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Решение запустить онлайн-IT-марафон, который включает два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат было принято из-за ситуации с пандемией COVID-19, в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок.
"Первый онлайн-хакатон стартует сегодня, 5 июня, и продлится до 7 июня. Следующий состоится 19-21 июня, а уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16500 конкурсантов, из них для участия в первом онлайн-хакатоне – более 4600 человек со всей России. К соревнованиям приглашены 250 команд, по 3-5 человек в каждой. Им предстоит решить кейсы, предложенные IT-компаниями, госкорпорациями и стартапами. Каждая команда самостоятельно выбирала, ориентируясь на свой интерес и профессиональный опыт, какой кейс она будет решать. Команды, не отобранные для участия в первом онлайн-хакатоне, получили приглашения на второй", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
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При регистрации каждый участник указывал компетенции, которыми он обладает. Благодаря этим данным конкурсанты могли найти нужного профессионала в команду на платформе проекта. Участники могли указать сразу несколько компетенций, включая языки программирования, дизайн, навыки финансового планирования. Направлениями первого этапа стали Data Science, UX/UI, AI, Machine Learning и Computer Vision.
"Спектр задач, предложенных к решению партнерами проекта, вдохновляет даже искушенных айтишников: от создания уникальных сервисов на базе машинного зрения и интеллектуальных систем распознавания данных – до разработки информационных систем для работы с лидерами мнений и систем оптимизации-автоматизации процессов международного нетворкинга", — отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.
По итогам хакатона участников ждет призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей и поддержка партнеров проекта. В течение всего хакатона на странице мероприятия запланирована прямая трансляция.
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