В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Тюменской области, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 10 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрированы 36 новых случаев заболевания, 27 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в Тюменской области выявили 1834 случая COVID-19, выздоровели 1010 человек.
Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.