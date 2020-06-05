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Война в Сирии
2020-06-05T12:46
https://ria.ru/20200605/1572513782.html
В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом
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РИА Новости

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

12:46 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Тюменской области, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 10 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрированы 36 новых случаев заболевания, 27 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в Тюменской области выявили 1834 случая COVID-19, выздоровели 1010 человек.
Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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