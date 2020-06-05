Северный обход Твери начнут строить в 2021 году

ТВЕРЬ, 5 июн – РИА Новости. В следующем году планируется начать реализацию проекта по созданию северного обхода Твери и завершить ориентировочно через два года – в 2023 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
Строительство северного обхода Твери - финального этапа скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт–Петербург – обсудили на рабочей встрече губернатор области Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
"Реализация проекта даст новый импульс развитию Тверской области, экономической связи регионов. Появление северного обхода Твери позволит сформировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья, развития инфраструктурных проектов в городе Твери", - сказал глава региона.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко
Проект северного обхода, договоренность о котором была достигнута на площадке Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года, предусматривает строительство 35 искусственных сооружений, включая мостовой переход через Волгу I класса безопасности со стороны Москвы, строительство нескольких транспортных развязок, в том числе с дорогами регионального значения. На участках без развязок предполагается создание четырех полосного движения, по две в каждую сторону. На участках с развязками – по 6-8 полос.
Губернатор поручил проработать вопрос о возможном предоставлении материалов для строительства тверскими компаниями.