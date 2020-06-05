Северный обход Твери начнут строить в 2021 году

ТВЕРЬ, 5 июн – РИА Новости . В следующем году планируется начать реализацию проекта по созданию северного обхода Твери и завершить ориентировочно через два года – в 2023 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Реализация проекта даст новый импульс развитию Тверской области, экономической связи регионов. Появление северного обхода Твери позволит сформировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья, развития инфраструктурных проектов в городе Твери", - сказал глава региона.

Проект северного обхода, договоренность о котором была достигнута на площадке Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года, предусматривает строительство 35 искусственных сооружений, включая мостовой переход через Волгу I класса безопасности со стороны Москвы, строительство нескольких транспортных развязок, в том числе с дорогами регионального значения. На участках без развязок предполагается создание четырех полосного движения, по две в каждую сторону. На участках с развязками – по 6-8 полос.