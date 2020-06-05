Рошаль вошел в жюри конкурса на памятник врачам, борющимся с COVID-19

"В состав жюри конкурса на топ-5 лучших памятников врачам-героям, спасающим людей от COVID-19, вошел легендарный врач, детский доктор мира Леонид Рошаль. Полный состав жюри будет определен до середины июня, в него войдут семь человек. Помимо Леонида Рошаля это будут представители сферы культуры, искусства", - говорится в сообщении.

Выбрать пятерых победителей конкурса планируется 21 июня. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Организаторы намерены установить все пять памятников в разных российских городах и обещают открыть первый уже 5 октября – в Международный день врача. Однако точные места установки памятников неизвестны и, по словам организаторов, будут определены позднее. Всего на конкурс поступило 337 заявок, победителей первоначально предполагалось выбрать народным голосованием, но затем организаторы заявили о "накрутках" и отмене открытого голосования.