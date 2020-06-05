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2020-06-05T12:44
https://ria.ru/20200605/1572513652.html
Рошаль вошел в жюри конкурса на памятник врачам, борющимся с COVID-19
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РИА Новости

Рошаль вошел в жюри конкурса на памятник врачам, борющимся с COVID-19

12:44 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль вошел в состав жюри конкурса на лучший памятник медикам, борющимся с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов конкурса в пятницу.
"В состав жюри конкурса на топ-5 лучших памятников врачам-героям, спасающим людей от COVID-19, вошел легендарный врач, детский доктор мира Леонид Рошаль. Полный состав жюри будет определен до середины июня, в него войдут семь человек. Помимо Леонида Рошаля это будут представители сферы культуры, искусства", - говорится в сообщении.
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По словам Рошаля, авторы идеи - молодцы, потому он и решил присоединиться к конкурсу.
Выбрать пятерых победителей конкурса планируется 21 июня. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Организаторы намерены установить все пять памятников в разных российских городах и обещают открыть первый уже 5 октября – в Международный день врача. Однако точные места установки памятников неизвестны и, по словам организаторов, будут определены позднее. Всего на конкурс поступило 337 заявок, победителей первоначально предполагалось выбрать народным голосованием, но затем организаторы заявили о "накрутках" и отмене открытого голосования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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