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2020-06-05T12:42
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В Крыму шесть мусорных полигонов включат в программу рекультивации
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РИА Новости

В Крыму шесть мусорных полигонов включат в программу рекультивации

12:42 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Шесть брошенных полигонов твердых бытовых отходов в Крыму будут включены в федеральную программу рекультивации "Чистая страна", сообщил на пресс-конференции в Симферополе министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий Нараев.
"Шесть отработанных полигонов в пределах городских территорий в Крыму включат в федеральную программу "Чистая страна", - сказал Нараев.
Он уточнил, что министерство готовит документы для включения в федеральную программу рекультивации полигоны ТКО в городах Феодосия, Бахчисарай, Евпатория, Щелкино, Джанкой и поселке Коктебель.
По его словам, документация по рекультивации Судакского и Белогорского полигонов по программе "Чистая страна" получила положительную экспертизу, работы начнутся в 2021 году. Большие полигоны коммунальных бытовых отходов в Симферополе, Керчи, Старом Крыму, Саках, Алуште рекультивируются по федерально-целевой программе развития Крыма, сообщил министр. Работы находятся на разной стадии производства, в городе Саки они уже завершены, а других местах они еще проводятся или не начинались.
По данным ведомства, в 2014 году в Крыму функционировало 30 полигонов, которые не соответствовали санитарным и экологическим нормам законодательства РФ. Сегодня 10 полигонов продолжают работу, сообщил министр.
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