Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T12:37
https://ria.ru/20200605/1572513114.html
Белоруссия не планирует совместных учений с НАТО
https://cdn24.img.ria.ru/images/150516/52/1505165279_0:148:3116:1901_1036x0_80_0_0_afa17f65c975555694890ecae4e38d89.jpg
РИА Новости

Белоруссия не планирует совместных учений с НАТО

12:37 05.06.2020
492
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации. Архивное фото
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Белоруссия не планирует совместных учений с Североатлантическим альянсом и их проведение не представляется возможным в силу действующего со стороны НАТО ограничения, заявили в Минобороны республики.
"В настоящее время, исходя из уровня сотрудничества, проведение совместных учений с НАТО как организацией не планируется и в силу наличия действующего ограничения не представляется возможным", - говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вчера, 09:55
В Минске согласовывают условия для российских объектов в Белоруссии
В ведомстве уточнили, что в отношении Белоруссии со стороны НАТО действует ограничительная мера: до сих пор не вступило в силу соглашение о безопасности (информации) между республикой и Организацией Североатлантического договора. По данным Минобороны, это соглашение подписано еще в 1995 году, но его вступление в силу блокируется альянсом.
"Нельзя сказать, что сотрудничество (республики – ред.) с НАТО в военной сфере осуществляется на высоком уровне. Регулярный диалог между представителями военного руководства государства и соответствующими должностными лицами военной составляющей альянса отсутствует", - отметили в Минобороны.
Вместе с тем, в ведомстве обратили внимание, что Белоруссия проводит совместные мероприятия боевой подготовки с государствами, имеющими богатый опыт участия в миротворческой деятельности, в том числе и со странами-членами НАТО.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Вчера, 10:47
Белоруссия сообщила о плановой подготовке к совместным с Россией учениям
"Примером может послужить совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан", которая вызвала массу домыслов в средствах массовой информации. Однако речь идет не о совместных с НАТО учениях, а о двусторонних тренировках. К сожалению, эксперты, которые пишут комментарии о наших мероприятиях двустороннего военного сотрудничества, не всегда считают необходимым разобраться, какая программа лежит в их основе", - заявили в Минобороны.
Там также сообщили, что аналогичным образом, в рамках подготовки к направлению белорусского миротворческого подразделения в состав итальянского контингента в миссии Временных сил ООН в Ливане, рассматривается возможность проведения совместных тренировочных мероприятий с представителями ВС Италии. В оборонном ведомстве уточнили, что в данном случае речь идет о подготовке к развертыванию, направленной на повышение уровня слаженности совместных действий подразделений в операции по поддержанию международного мира и безопасности.
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва
3 мая, 12:44
Лукашенко рассказал о реакции на учения НАТО у границ Белоруссии
В октябре 2019 года в МИД Белоруссии заявили, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. В ведомстве также отмечали постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО. Между тем в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя Андрей Равков, который на тот момент возглавлял Минобороны, говорил, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы.
242000
Обсудить 3
Андрей РавковНАТОМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Медицинские маски
ВОЗ пересмотрела рекомендации об использовании масок
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Официальный представитель фракции Альтернатива для Германии в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
В ФРГ назвали меры США против "Северного потока — 2" экономической войной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отметил улучшение отношений с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате
Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния