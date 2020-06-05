Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-05T12:36
https://ria.ru/20200605/1572513060.html
В Сирию за сутки вернулись почти 20 беженцев из-за рубежа
https://cdn25.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_61a48626fa44d73a4fb0719de50f6995.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 20 беженцев из-за рубежа

12:36 05.06.2020
70
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Почти 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 17 беженцев (в том числе: женщин – 5, детей – 9). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания внутри страны в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Вчера, 11:46Война в Сирии
В МИД Ирана прокомментировали санкции США и ЕС против Сирии
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияИорданияДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации
Белоруссия не планирует совместных учений с НАТО
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что украинские силовики минируют поля в Донбассе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из-за рубежа
Лесной пожар
В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Статуя Фемиды
В Башкирии осудили мужчину, убившего ребенка и прохожего одним выстрелом
Официальный представитель фракции Альтернатива для Германии в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
В ФРГ назвали меры США против "Северного потока — 2" экономической войной
Автомобиль полиции в Киеве
В Киеве не нашли взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности"
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
В Париже опровергли сообщение о нахождении Гуаидо в посольстве в Каракасе
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись около 30 беженцев из-за рубежа
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель обсудила с Сарраджем ситуацию в Ливии
Голосование
Москва поможет Нижегородской области с наблюдением на голосовании
Конституция РФ
В Москве планируют привлечь несколько тысяч наблюдателей на голосование
Афганский полицейский
В Афганистане боевики напали на полицейский конвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния