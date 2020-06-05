В Башкирии осудили мужчину, убившего ребенка и прохожего одним выстрелом

УФА, 5 июн - РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил местного жителя к 17,5 годам лишения свободы и выплате моральной компенсации в размере 2 миллионов рублей за то, что он одним выстрелом из ружья убил мужчину и подростка, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в апреле 2019 года между подсудимым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 17-летним родственником возник конфликт, в ходе которого мужчина достал из сейфа охотничье двуствольное гладкоствольное ружье "ИЖ-27 ЕМ" и выстрелил с близкого расстояния в несовершеннолетнего.
"Пуля прошла сквозь голову находящегося на линии ведения стрельбы односельчанина и попала в голову молодого человека. Оба потерпевших скончались от полученных травм. После убийства мужчина вооружился незаконно хранившейся у него винтовкой модели "ТОЗ-8М" с боеприпасами к ней и скрылся с места происшествия в расположенный рядом лес, где был задержан сотрудниками полиции", - сообщает прокуратура.
В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".
"Верховный суд республики назначил ему наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.