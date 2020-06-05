В Башкирии осудили мужчину, убившего ребенка и прохожего одним выстрелом

"Пуля прошла сквозь голову находящегося на линии ведения стрельбы односельчанина и попала в голову молодого человека. Оба потерпевших скончались от полученных травм. После убийства мужчина вооружился незаконно хранившейся у него винтовкой модели "ТОЗ-8М" с боеприпасами к ней и скрылся с места происшествия в расположенный рядом лес, где был задержан сотрудниками полиции", - сообщает прокуратура.