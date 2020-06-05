В Москве планируют привлечь несколько тысяч наблюдателей на голосование

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московский штаб по наблюдению за голосованием по поправкам к конституции планирует привлечь к общероссийскому голосованию несколько тысяч наблюдателей, сообщил РИА Новости руководитель штаба Илья Массух.
"Я думаю, что наблюдателей будет не меньше, чем на выборах в Мосгордуму, то есть несколько тысяч человек", - сказал Массух.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.