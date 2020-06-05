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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T12:31
https://ria.ru/20200605/1572512518.html
В Москве планируют привлечь несколько тысяч наблюдателей на голосование
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

В Москве планируют привлечь несколько тысяч наблюдателей на голосование

12:31 05.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московский штаб по наблюдению за голосованием по поправкам к конституции планирует привлечь к общероссийскому голосованию несколько тысяч наблюдателей, сообщил РИА Новости руководитель штаба Илья Массух.
"Я думаю, что наблюдателей будет не меньше, чем на выборах в Мосгордуму, то есть несколько тысяч человек", - сказал Массух.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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4 июня, 19:40Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухКонституция РФМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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