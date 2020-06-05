Число пассажиров в автобусах Подмосковья выросло на 27% за неделю

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Количество пассажиров на маршрутах общественного транспорта Московской области выросло на 27% по отношению к предыдущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Прогнозируется дальнейшее увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с послаблением ограничений. При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы", - говорится в сообщении.