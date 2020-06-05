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Новости Подмосковья
2020-06-05T12:30
https://ria.ru/20200605/1572512465.html
Число пассажиров в автобусах Подмосковья выросло на 27% за неделю
https://cdn24.img.ria.ru/images/137399/72/1373997253_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_0b6292cd20c36a64a6cf916dd7025a69.jpg
РИА Новости

Число пассажиров в автобусах Подмосковья выросло на 27% за неделю

12:30 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобус в Подмосковье. Архивное фото
Автобус в Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Количество пассажиров на маршрутах общественного транспорта Московской области выросло на 27% по отношению к предыдущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Прогнозируется дальнейшее увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с послаблением ограничений. При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметил, что по сравнению с началом марта, в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 63%. "Число школьников в автобусах области сократилось на 99%, льготных категорий граждан - на 71%", - подчеркнули в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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