Число пассажиров в автобусах Подмосковья выросло на 27% за неделю

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Количество пассажиров на маршрутах общественного транспорта Московской области выросло на 27% по отношению к предыдущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Прогнозируется дальнейшее увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с послаблением ограничений. При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметил, что по сравнению с началом марта, в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 63%. "Число школьников в автобусах области сократилось на 99%, льготных категорий граждан - на 71%", - подчеркнули в пресс-службе.