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Туризм
2020-06-05T12:39
https://ria.ru/20200605/1572512427.html
В Египте не ждут иностранных туристов раньше осени
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РИА Новости

В Египте не ждут иностранных туристов раньше осени

12:39 05.06.2020
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Туристическая отрасль Египта не рассчитывает на возвращение зарубежных гостей раньше осени, сообщает АТОР.
Правительство страны обсудило планы по возобновлению иностранного туризма. По итогам Минтуризма и Минавиации страны дано поручение разработать схему по приему иностранцев. Но о возможных сроках заявлено не было.
В Египетской федерации туристических палат, заявили, что с учетом текущей ситуации с коронавирусом в стране (по официальной статистике, более 1100 умерших и свыше 27 тысяч заболевших), рестарт иностранного туризма ожидается в сентябре-октябре.
В организации подчеркивают, что к этому времени в мире должна быть найдена вакцина или схема лечения. Если это произойдет раньше, то сроки "можно будет скорректировать".
Эксперты поясняют, что Египет может предложить низкие цены. Возможно, чтобы привлечь европейскую аудиторию во второй части летнего сезона, их придется значительно опустить. Но новые случаи коронавируса могут перечеркнуть все усилия, а вернуть цены уже к зимнему сезону отельерам будет проблематично.
По словам представителей принимающих компаний, не хотят рисковать ни власти, ни отели. Даже если международное авиасообщение возобновится в июле-августе, о массовом туризме речь не идет.
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