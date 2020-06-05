В Париже опровергли сообщение о нахождении Гуаидо в посольстве в Каракасе

"Господин Хуан Гуаидо не находится во французской резиденции в Каракасе. Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям", - заявил представитель французского МИД на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что все усилия должны быть сосредоточены на поиске политического решения венесуэльского кризиса. "Только демократический путь и свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы позволят решить его в долгосрочной перспективе и положить конец страданиям венесуэльского народа", - сказал он.