В Париже опровергли сообщение о нахождении Гуаидо в посольстве в Каракасе

ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. МИД Франции опроверг информацию о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо находится во французском посольстве в Каракасе.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и отметил, что правительство ожидает его выдачи правосудию.
"Господин Хуан Гуаидо не находится во французской резиденции в Каракасе. Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям", - заявил представитель французского МИД на брифинге в пятницу.
Он подчеркнул, что все усилия должны быть сосредоточены на поиске политического решения венесуэльского кризиса. "Только демократический путь и свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы позволят решить его в долгосрочной перспективе и положить конец страданиям венесуэльского народа", - сказал он.
"Вместе с Европейским союзом и его партнерами по международной контактной группе Франция призывает всех ответственных лиц в Венесуэле, в частности, венесуэльские власти, вступить в содержательные переговоры для достижения этой цели", - заключил представитель французского МИД.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.