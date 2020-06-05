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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-06-05T12:39
https://ria.ru/20200605/1572512338.html
В Париже опровергли сообщение о нахождении Гуаидо в посольстве в Каракасе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/51/1563145105_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_d62aaab1b7edb4c483d1b1b7ea0a92c1.jpg
РИА Новости

В Париже опровергли сообщение о нахождении Гуаидо в посольстве в Каракасе

12:27 05.06.2020 (обновлено: 12:39 05.06.2020)
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо . Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. МИД Франции опроверг информацию о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо находится во французском посольстве в Каракасе.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и отметил, что правительство ожидает его выдачи правосудию.
"Господин Хуан Гуаидо не находится во французской резиденции в Каракасе. Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям", - заявил представитель французского МИД на брифинге в пятницу.
Он подчеркнул, что все усилия должны быть сосредоточены на поиске политического решения венесуэльского кризиса. "Только демократический путь и свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы позволят решить его в долгосрочной перспективе и положить конец страданиям венесуэльского народа", - сказал он.
"Вместе с Европейским союзом и его партнерами по международной контактной группе Франция призывает всех ответственных лиц в Венесуэле, в частности, венесуэльские власти, вступить в содержательные переговоры для достижения этой цели", - заключил представитель французского МИД.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Госсекретарь США Майк Помпео
30 мая, 02:09Попытка госпереворота в Венесуэле
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХорхе АрреасаНиколас МадуроФранцияВенесуэлаСШАХуан ГуаидоМИД Франции‎КаракасВ мире
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