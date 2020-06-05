Фальков представил программу стратегического академического лидерства

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало и представило программу стратегического академического лидерства, в основу которой легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости, рассказал министр науки и высшего образования Минобрнауки РФ разработало и представило программу стратегического академического лидерства, в основу которой легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков

"Мне сегодня выпала честь представить проект новой программы... Программу предлагается именовать программой стратегического академического лидерства и, на мой взгляд, здесь тоже принципиально важно сказать, что не указываются напрямую университеты, потому что программа видится как общая для сектора не только высшего образования, но и науки", - сказал Фальков на заседании правления Российского союза ректоров в пятницу.

По его словам, несмотря на то, что эта программа представляется от лица министерства, она не только прошла серьезное экспертное обсуждение с ректорами ведущих вузов, но и детальнейшим образом обсуждалась на площадке правительства РФ и Администрации президента.

"Принципы, которые положены в ее основание: один из главных - это принцип интеграции и кооперации научных и образовательных организаций. Мне кажется, что достижение целей, которые мы все перед собой ставим - это общая задача и университетов и научных организаций", - отметил Фальков.

Второй принцип - это принцип состязательности или конкуренции. "Это такое конкурентное поле, где только постоянное движение вперед ценится и позволяет тем, кто показывает наилучший результат, получать наибольшие преференции. Сама конкурентоспособность - это часть миссии, мне кажется, вообще всех университетов, но особенно вот этой группы лидеров", - пояснил он.

"Ну и наконец, еще один важный принцип... мы из него исходили, когда проектировали все значимые элементы программы - это принцип открытости. Чем больше открытости во время отбора и во время деятельности, тем меньше будет вопросов у общества, в том числе, вопросов по такому направлению: как сказала Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), государство выделяет значительный ресурс, что в ответ дают университеты и научные организации?" - подчеркнул министр.

Сегодня, по словам Фалькова, для всей системы высшего образования и науки главные цели определены в указе президента РФ - это национальные цели развития страны. Как минимум на четыре цели, считает министр, стоит ориентироваться. Это ускорение технологического развития, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий, вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

"Планируется отобрать в этом году... 100-120 вузов, ориентировочно до 150 вузов из 724 могли бы войти в эту программу", - добавил Фальков. Он также уточнил, что программа рассчитана на 10 лет, поскольку университеты живут длинными циклами, а также министерству хотелось бы задавать горизонт на долгосрочную перспективу.

Отбор в программу, по словам Фалькова, будет проходить тремя путями. Облегченный вход - вузам, доказавшим свою состоятельность, достаточно будет подтвердить свое вхождение в ряд академических рейтингов, они смогут войти практически автоматически. "Базовый вход - это соответствие трем критериям для вузов: не менее четырех тысяч студентов очной формы обучения, совокупный бюджет не менее миллиарда рублей, и не менее 5% - доля доходов вуза от научно-исследовательской работы", - рассказал он.

Третий путь предлагается тем вузам, которые не соответствуют названным базовым критериям, и предполагает, что за вуз может поручиться регион, в котором он находится, либо ведомство, в подчинении которого находится учебное заведение, либо госкорпорация, которая готова ему помогать. Также вуз должен представить стратегию развития, которая позволила бы ему достичь показателей, необходимых для базового входа.

"Программа, на наш взгляд, должна быть открытой, и вход в нее должен осуществлять не единожды, а раз, допустим, в год или в два года. С тем, чтобы все те вузы, которые сегодня не имеют возможности - пока не соответствуют, у них нет партнеров - они имели возможность в горизонте 10 лет, через год, через два, через три, подготовиться и войти в эту программу", - рассказал министр.

Отобранные вузы смогут получать базовый грант, отметил Фальков. Министр уточнил, что МГУ и СПбГУ не войдут в программу как участники. По итогам первого этапа, в 2025 году будет проведена ротация, чтобы дать возможность войти в программу тем, кто не смог сделать этого на первом этапе, но за пять лет подтянул показатели, сменятся по итогам ротации не менее трети вузов.