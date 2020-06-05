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2020-06-05T12:22
https://ria.ru/20200605/1572512107.html
В Госдуме оценили проект санкций США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Госдуме оценили проект санкций США против "Северного потока — 2"

12:22 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки не смогут сорвать завершение строительства "Северного потока - 2", несмотря на инициируемые ими санкции, при этом возможные ограничительные меры могут повлиять на время окончания работ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Законопроект о санкциях против "Северного потока - 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
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"США не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, какие бы новые санкции они ни выдумали, но могут повлиять на время окончания работ", - сказал депутат.
Он считает, что европейские участники должны нести свою часть ответственности за совместный проект. "Качественный и недорогой российский газ нужен европейцам, и США прекрасно понимают, что пытаться выдавливать Россию с энергетического рынка Европы они могут только шантажом и другими методами недобросовестной конкуренции", - отметил Железняк.
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Депутат также считает, что США в отчаянии идут на грубейшее давление в отношении европейских стран, чувствуя опасность потери контроля за ситуацией. Депутат добавил, что наступает момент, когда европейским участникам проекта придется выбирать между национальными интересами и "плясками под дудку американского капитала".
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
2900002
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Северный поток — 2Госдума РФСергей ЖелезнякСШАЭкономика
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