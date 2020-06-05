В Иркутской области четырехлетний ребенок погиб при пожаре в поселке

ИРКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Иркутской области, где во время пожара погиб 4-хлетний ребенок, сообщает СУСК региона.
"Проводится доследственная проверка по факту возгорания квартиры в поселке Белореченский Усольского района. В результате пожара погиб 4-хлетний мальчик, его брат с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар произошел поздно вечером 4 июня. Мать была на работе, а дети остались дома со знакомой 15-летней девочкой. Предварительно известно, что они начали играть зажигалкой и подожгли диван. После неудачных попыток потушить возгорание, девочка вывела одного из мальчиков на лестничную площадку. Вернувшись в квартиру за вторым ребенком, она не смогла найти его из-за дыма. Тело ребенка было позднее обнаружено сотрудниками МЧС.