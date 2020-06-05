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2020-06-05T12:45
https://ria.ru/20200605/1572512034.html
В Иркутской области четырехлетний ребенок погиб при пожаре в поселке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513310_0:95:1280:815_1036x0_80_0_0_daf96cab474ef06dbcf4f1be6d501d8b.jpg
РИА Новости

В Иркутской области четырехлетний ребенок погиб при пожаре в поселке

12:21 05.06.2020 (обновлено: 12:45 05.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в пятиэтажном доме в посёлке Белореченском Усольского района Иркутской области
Пожар в пятиэтажном доме в посёлке Белореченском Усольского района Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Пожар в пятиэтажном доме в посёлке Белореченском Усольского района Иркутской области
ИРКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Иркутской области, где во время пожара погиб 4-хлетний ребенок, сообщает СУСК региона.
"Проводится доследственная проверка по факту возгорания квартиры в поселке Белореченский Усольского района. В результате пожара погиб 4-хлетний мальчик, его брат с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Пожарный
4 июня, 13:58
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Отмечается, что пожар произошел поздно вечером 4 июня. Мать была на работе, а дети остались дома со знакомой 15-летней девочкой. Предварительно известно, что они начали играть зажигалкой и подожгли диван. После неудачных попыток потушить возгорание, девочка вывела одного из мальчиков на лестничную площадку. Вернувшись в квартиру за вторым ребенком, она не смогла найти его из-за дыма. Тело ребенка было позднее обнаружено сотрудниками МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьПроисшествия
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