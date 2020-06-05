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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:18
https://ria.ru/20200605/1572511760.html
В Челябинской области заболели COVID-19 два сотрудника психинтерната
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8951d5b6591b973fbd5cf08a66249611.jpg
РИА Новости

В Челябинской области заболели COVID-19 два сотрудника психинтерната

12:18 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер у машины скорой помощи
Фельдшер у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер у машины скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Двое сотрудников психоневрологического интерната в Каслинском районе Челябинской области заболели COVID-19, все сотрудники и пациенты учреждения взяты под медицинское наблюдение, сообщила в пятницу пресс-служба администрации района.
"По информации районной больницы города Касли - о коронавирусной инфекции по состоянию на 5 июня. Всего на сегодняшний день в Каслинском районе госпитализированы 13 человек, из них 7 больных, ожидаются результаты тестов 5 человек. Выявлены 2 положительных результата тестов на CОVID-19 у сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль", - говорится в сообщении.
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Взяты под особое медицинское наблюдение 56 сотрудников и 423 пациента, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, всего под наблюдением медицинских работников на территории Каслинского муниципального района находятся 27 человек (без учета сотрудников и пациентов интерната), контактные по CОVID-19.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили в трех соцучреждениях региона - у сотрудника детского дома в Кизильском районе, в Троицком доме-интернате для умственно отсталых детей у воспитанника и сотрудника, а также в Верхнеуральском доме-интернате для престарелых у сотрудника и у подопечных.
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По данным минздрава региона, на утро 5 июня в области подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 (плюс 131 новое подтверждение ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 111 человек, всего 1651 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерли 3 человека от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКаслиКаслинский районЧелябинская область
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