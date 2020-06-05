В Челябинской области заболели COVID-19 два сотрудника психинтерната

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Двое сотрудников психоневрологического интерната в Двое сотрудников психоневрологического интерната в Каслинском районе Челябинской области заболели COVID-19, все сотрудники и пациенты учреждения взяты под медицинское наблюдение, сообщила в пятницу пресс-служба администрации района.

"По информации районной больницы города Касли - о коронавирусной инфекции по состоянию на 5 июня. Всего на сегодняшний день в Каслинском районе госпитализированы 13 человек, из них 7 больных, ожидаются результаты тестов 5 человек. Выявлены 2 положительных результата тестов на CОVID-19 у сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль", - говорится в сообщении.

Взяты под особое медицинское наблюдение 56 сотрудников и 423 пациента, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, всего под наблюдением медицинских работников на территории Каслинского муниципального района находятся 27 человек (без учета сотрудников и пациентов интерната), контактные по CОVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили в трех соцучреждениях региона - у сотрудника детского дома в Кизильском районе, в Троицком доме-интернате для умственно отсталых детей у воспитанника и сотрудника, а также в Верхнеуральском доме-интернате для престарелых у сотрудника и у подопечных.

По данным минздрава региона, на утро 5 июня в области подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 (плюс 131 новое подтверждение ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 111 человек, всего 1651 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерли 3 человека от COVID-19.