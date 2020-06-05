Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

"Наши войска установили полный контроль над городом Тархуна", - заявил в Facebook официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну.
4 июня, 17:55ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
При этом он отметил, что военным ПНС отданы указания "без жалости жестко бить по любому источнику бунта".
Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи. Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС выбили части ЛНА из международного аэропорта Триполи и ряда других районов к югу от столицы страны. ЛНА в свою очередь заявила, что передислоцировала свои силы за пределы Триполи с целью успеха возобновления переговоров военного комитета (5+5).
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.