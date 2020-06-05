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2020-06-05T12:16
https://ria.ru/20200605/1572511592.html
Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна
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РИА Новости

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

12:16 05.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
КАИР, 5 июн - РИА Новости. Войска Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили в пятницу о захвате города Тархуна к юго-востоку от столицы Триполи.
"Наши войска установили полный контроль над городом Тархуна", - заявил в Facebook официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну.
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ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
При этом он отметил, что военным ПНС отданы указания "без жалости жестко бить по любому источнику бунта".
Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи. Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС выбили части ЛНА из международного аэропорта Триполи и ряда других районов к югу от столицы страны. ЛНА в свою очередь заявила, что передислоцировала свои силы за пределы Триполи с целью успеха возобновления переговоров военного комитета (5+5).
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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