Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

При этом он отметил, что военным ПНС отданы указания "без жалости жестко бить по любому источнику бунта".

Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи. Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС выбили части ЛНА из международного аэропорта Триполи и ряда других районов к югу от столицы страны. ЛНА в свою очередь заявила, что передислоцировала свои силы за пределы Триполи с целью успеха возобновления переговоров военного комитета (5+5).