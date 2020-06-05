Число случаев COVID-19 в Чехии за сутки выросло на 56

ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. Число новых зараженных коронавирусом в Чехии за последние сутки снизилось до 56 человек, в предыдущие дни этот показатель был выше 60-ти, всего сейчас в республике 2,35 тысячи больных COVID-19, сообщила в пятницу утром пресс-служба минздрава.
"Общее число заболевших коронавирусом в стране с 1 марта составило 9,49 тысячи человек, из них 6,8 тысячи уже выздоровели, проходят лечение 2,35 тысячи, более 85% из них лечатся дома, скончались 326 человек", - говорится в сообщении.
Всего в республике в четверг проведено более 4,5 тысячи тестов на коронавирус, соотношение зараженных к числу тестов составляет 1,23%.
Крупнейшая локальная вспышка заболеваний коронавирусом произошла в последние дни на шахте Darkov на окраине города Карвина в северо-восточной части Чехии, где позитивный результат тестирования зафиксирован почти у 400 человек. В Праге общее число заразившихся за 3 месяца составило 2,19 тысячи человек, из которых более половины уже выздоровели.
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