Число случаев COVID-19 в Чехии за сутки выросло на 56

"Общее число заболевших коронавирусом в стране с 1 марта составило 9,49 тысячи человек, из них 6,8 тысячи уже выздоровели, проходят лечение 2,35 тысячи, более 85% из них лечатся дома, скончались 326 человек", - говорится в сообщении.