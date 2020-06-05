Съемки сериала начались в Калининграде после выхода группы с самоизоляции

КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Съемки сериала начались в Калининграде после обязательной двухнедельной самоизоляции актеров и всей съемочной группы из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении Фестивальной дирекции Калининградской области.

"В Калининграде начались съемки многосерийного фильма "Входите, закрыто!". Съемочная группа соблюдает все нормы техники безопасности, также они прошли 14-дневную самоизоляцию до начала съемок. Весь съемочный процесс выстроен согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 для работников киноиндустрий", - сообщили в дирекции.

Многосерийный фильм "Входите, закрыто!" расскажет о судьбе успешной женщины-предпринимателя. После того, как муж уходит от главной героини, она вынуждена переосмыслить жизненные ценности и взгляд на карьеру и на отношения с близкими. В сериале играют Ольга Ломоносова, Ольга Чудакова, Сергей Жарков, Иван Паршин, Игорь Гордин. Режиссер-постановщик фильма Сергей Борчуков.

"Основной локацией для фильма станет Калининград. Сочетание старой архитектуры и новых жилых районов города, природа и ландшафтные особенности как нельзя лучше подходят в качестве локаций при создании проекта", - добавили в дирекции.

Ожидается, что съемки продлятся до 15 июля.