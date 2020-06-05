Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:13
https://ria.ru/20200605/1572511252.html
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572505798_0:111:1920:1191_1036x0_80_0_0_929b3ffd17667e9af937a63fa2136317.jpg
РИА Новости

Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей

12:13 05.06.2020
704
© Фото из личного архива Владимира ПетрушкинаУправляющий партнер интернет-магазина необычных гаджетов Владимир Петрушкин
Управляющий партнер интернет-магазина необычных гаджетов Владимир Петрушкин
© Фото из личного архива Владимира Петрушкина
Управляющий партнер интернет-магазина необычных гаджетов Владимир Петрушкин
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Петрушкин оказался в числе тех малых предпринимателей, кому удалось не потерять свой бизнес во время самоизоляции – умные гаджеты оказались востребованы и в пандемию. В то же время инвесторы стали осторожнее, а покупатели переключились на другие товары, поэтому интернет-магазину нужно было поспевать за настроениями и первых, и вторых, чтобы остаться на плаву.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" бизнесмен рассказал, какие старые проблемы обострила пандемия, как изменилась аудитория покупателей и их интересы, а где кризис и вовсе принес плюсы и помог росту.
Как сохранить коллектив во время пандемии: история предпринимателя
2 июня, 12:27
Снова в рейс: господдержка помогла выжить транспортному бизнесу в Перми

Представить трудно мне теперь

Магазин начал работать три года назад. Все это время Владимир и его коллеги старались следовать исходной задумке – находить для клиентов необычные и, возможно, даже уникальные гаджеты и разработки. Для этого команда налаживает контакты и с российскими, и с иностранными стартапами, поддерживает товары, которые размещаются на краудфандинговых площадках – например, Indiegogo и Kickstarter.
Сотрудники магазина находят необычную бытовую технику вроде роботов-пылесосов или стеклоочистителей; гаджеты, которые по часам кормят и поят питомцев; программируемых роботов, умные бутылки для воды, говорящие игрушки, очки для коррекции сна и другие достижения человеческой мысли.
"У нас активный рост с 17-го года, мы каждый год утраиваемся. Этот год мы тоже начали с трехкратного роста, вплоть до пандемии", - рассказывает Владимир.
В начале этого года предприниматели решили разветвить свой бизнес и запустили еще два интернет-магазина узкой тематики. Можно сказать, что этой команде повезло: в период коронавируса и самоизоляции два новых сайта помогли поддерживать рост и даже усилить его.
Кулинар и блогер Денис Михайлик
29 мая, 11:19Распространение нового коронавируса
Кухня мечты: как самоизоляция помогла повару накормить больше людей

Все золото, что блестит

Ассортимент пришлось быстро адаптировать, искать и добавлять товары, которыми раньше предприниматель не занимался. Все нововведения происходили на фоне неопределенности с финансами.
Пандемия "подарила" такие позиции, как бактерицидные лампы, которые обеззараживают воздух и поверхности; бесконтактные термометры, специальные очистители воздуха и многоразовые защитные маски для лица; а также ставшие популярными пульсоксиметры - приборы, которые измеряют сатурацию (насыщенность крови кислородом).
"Инвесторы стали настороженнее относиться к новым траншам, потому что ситуация непонятная. Сейчас уже как-то попроще, коронавирус отходит постепенно, нефть выросла. Но март, апрель были тяжелыми", - говорит Владимир.
© Фото из личного архива Владимира ПетрушкинаКоманда интернет-магазина Владимира Петрушкина
Команда интернет-магазина Владимира Петрушкина
© Фото из личного архива Владимира Петрушкина
Команда интернет-магазина Владимира Петрушкина
Хотя его бизнес и не прекращал работать все это время, как это пришлось сделать многим другим, значимые изменения не заставили себя ждать. Магазину пришлось "ужаться" по тратам во всех направлениях, где это было возможно, и максимально автоматизировать всю деятельность.
Но параллельно с этим Владимир отметил интересную тенденцию: оставшись дома, люди стали вынужденно менять свои потребительские привычки, и это сыграло в плюс его площадке.
"Люди привыкли за это время к онлайну. Даже те, кто раньше в интернете никогда не заказывали. Мы на себе ощутили рост взрослой аудитории – 45-65 лет. Раньше они ходили в розницу, в торговые центры, а сейчас пришли онлайн. Надеюсь, и останутся. В целом людей в онлайн-пространстве стало больше", - рассказал он.
История предпринимателя: как мастер маникюра восстанавливает свой бизнес
26 мая, 12:13Распространение нового коронавируса
Остаться без работы и не сдаться: как работает салон маникюра в Крыму

Не так просто

Пандемия вновь обнажила проблему, которая преследовала бизнес Владимира и до нее. Для активного развития магазина постоянно нужны деньги. Хотя он приносит прибыль, ее недостаточно, чтобы расти кратными темпами, а банки, как свидетельствует опыт бизнесмена, не всегда готовы пойти навстречу чему-то непривычному.
"Мы развиваемся на инвесторские деньги. У нас все хорошо с отчетностью, платим все налоги. К сожалению, банки в России до сих пор не научились оценивать цифровую экономику. И мы обращаемся в банки, которые активно рекламируют свои программы для малого бизнеса, но по факту это все не работает", - поделился Владимир.
Анна с дочерью
20 мая, 08:00
Истории людей, оказавшихся почти на дне из-за эпидемии
Конкретно за период пандемии его магазину банки отказывали дважды. Предприниматель считает, что если бы у его бизнеса был доступ к "длинным" деньгам, которые могут дать банки, то даже во время кризиса удалось бы показать больший рост. Эту проблему он называет основной болью не только для себя, но и для других предприятий малого и микробизнеса в нашей стране.
Владимир признается, что из-за коронавируса ему и его бизнесу пришлось пройти некий стресс-тест, который указал слабые места и пробелы. При этом, даже несмотря на неудачи с банками, предприниматель стал чувствовать себя увереннее и не боится строить планы на будущее. Так, например, он намерен активнее работать с маркетплейсами и выводить свои товары на новые площадки, еще больше автоматизировать уже построенные бизнес-процессы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТехнологии
Рекомендуем
Два бокала красного и белого вина
Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
Сергей Лазарев - Лабиринт (official music video)
Сергей Лазарев пытается выбраться из любовного лабиринта в новом клипе
Всероссийский конкурс Цифровой прорыв
Первый онлайн-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" стартует в прямом эфире
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе
В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным топливом в Норильске
Прохожий у офиса Deutsche Bank
Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза
Эстонский политик Март Хельме
Угроза национальной безопасности. Кто в Прибалтике не рад украинцам
Река Кубань
Кубанская епархия назвала странным поведение местных властей из-за храмов
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Трехмерная виртуальная реконструкция мозга анкилозавра Bissektipelta archibaldi
Российские ученые реконструировали мозг динозавра
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске
Карта ВТБ из экологичного биоматериала
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Рабочий во время чистовой отделки квартиры
Свыше 13 тысяч предприятий открылось в Подмосковье за время пандемии
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния