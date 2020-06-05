Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Петрушкин оказался в числе тех малых предпринимателей, кому удалось не потерять свой бизнес во время самоизоляции – умные гаджеты оказались востребованы и в пандемию. В то же время инвесторы стали осторожнее, а покупатели переключились на другие товары, поэтому интернет-магазину нужно было поспевать за настроениями и первых, и вторых, чтобы остаться на плаву.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф " Полет нормальный. Истории предпринимателей " бизнесмен рассказал, какие старые проблемы обострила пандемия, как изменилась аудитория покупателей и их интересы, а где кризис и вовсе принес плюсы и помог росту.

Представить трудно мне теперь

Магазин начал работать три года назад. Все это время Владимир и его коллеги старались следовать исходной задумке – находить для клиентов необычные и, возможно, даже уникальные гаджеты и разработки. Для этого команда налаживает контакты и с российскими, и с иностранными стартапами, поддерживает товары, которые размещаются на краудфандинговых площадках – например, Indiegogo и Kickstarter.

Сотрудники магазина находят необычную бытовую технику вроде роботов-пылесосов или стеклоочистителей; гаджеты, которые по часам кормят и поят питомцев; программируемых роботов, умные бутылки для воды, говорящие игрушки, очки для коррекции сна и другие достижения человеческой мысли.

"У нас активный рост с 17-го года, мы каждый год утраиваемся. Этот год мы тоже начали с трехкратного роста, вплоть до пандемии", - рассказывает Владимир.

В начале этого года предприниматели решили разветвить свой бизнес и запустили еще два интернет-магазина узкой тематики. Можно сказать, что этой команде повезло: в период коронавируса и самоизоляции два новых сайта помогли поддерживать рост и даже усилить его.

Все золото, что блестит

Ассортимент пришлось быстро адаптировать, искать и добавлять товары, которыми раньше предприниматель не занимался. Все нововведения происходили на фоне неопределенности с финансами.

Пандемия "подарила" такие позиции, как бактерицидные лампы, которые обеззараживают воздух и поверхности; бесконтактные термометры, специальные очистители воздуха и многоразовые защитные маски для лица; а также ставшие популярными пульсоксиметры - приборы, которые измеряют сатурацию (насыщенность крови кислородом).

"Инвесторы стали настороженнее относиться к новым траншам, потому что ситуация непонятная. Сейчас уже как-то попроще, коронавирус отходит постепенно, нефть выросла. Но март, апрель были тяжелыми", - говорит Владимир.

© Фото из личного архива Владимира Петрушкина Команда интернет-магазина Владимира Петрушкина © Фото из личного архива Владимира Петрушкина Команда интернет-магазина Владимира Петрушкина

Хотя его бизнес и не прекращал работать все это время, как это пришлось сделать многим другим, значимые изменения не заставили себя ждать. Магазину пришлось "ужаться" по тратам во всех направлениях, где это было возможно, и максимально автоматизировать всю деятельность.

Но параллельно с этим Владимир отметил интересную тенденцию: оставшись дома, люди стали вынужденно менять свои потребительские привычки, и это сыграло в плюс его площадке.

"Люди привыкли за это время к онлайну. Даже те, кто раньше в интернете никогда не заказывали. Мы на себе ощутили рост взрослой аудитории – 45-65 лет. Раньше они ходили в розницу, в торговые центры, а сейчас пришли онлайн. Надеюсь, и останутся. В целом людей в онлайн-пространстве стало больше", - рассказал он.

Не так просто

Пандемия вновь обнажила проблему, которая преследовала бизнес Владимира и до нее. Для активного развития магазина постоянно нужны деньги. Хотя он приносит прибыль, ее недостаточно, чтобы расти кратными темпами, а банки, как свидетельствует опыт бизнесмена, не всегда готовы пойти навстречу чему-то непривычному.

"Мы развиваемся на инвесторские деньги. У нас все хорошо с отчетностью, платим все налоги. К сожалению, банки в России до сих пор не научились оценивать цифровую экономику. И мы обращаемся в банки, которые активно рекламируют свои программы для малого бизнеса, но по факту это все не работает", - поделился Владимир.

Конкретно за период пандемии его магазину банки отказывали дважды. Предприниматель считает, что если бы у его бизнеса был доступ к "длинным" деньгам, которые могут дать банки, то даже во время кризиса удалось бы показать больший рост. Эту проблему он называет основной болью не только для себя, но и для других предприятий малого и микробизнеса в нашей стране.

Владимир признается, что из-за коронавируса ему и его бизнесу пришлось пройти некий стресс-тест, который указал слабые места и пробелы. При этом, даже несмотря на неудачи с банками, предприниматель стал чувствовать себя увереннее и не боится строить планы на будущее. Так, например, он намерен активнее работать с маркетплейсами и выводить свои товары на новые площадки, еще больше автоматизировать уже построенные бизнес-процессы.