Вывозной рейс с 48 россиянами вылетел из Сан-Паулу в Буэнос-Айрес

"Самолет авиакомпании "Азур Эйр" вылетел из Сан-Паулу и взял курс на Буэнос-Айрес. Из Бразилии этим рейсом возвращаются домой 48 пассажиров. На очереди - Аргентина, Чили и Куба", - говорится в сообщении в Twitter.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.