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2020-06-05T12:37
https://ria.ru/20200605/1572511198.html
Вывозной рейс с 48 россиянами вылетел из Сан-Паулу в Буэнос-Айрес
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РИА Новости

Вывозной рейс с 48 россиянами вылетел из Сан-Паулу в Буэнос-Айрес

12:13 05.06.2020 (обновлено: 12:37 05.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Вывозной борт с 48 россиянами вылетел из Сан-Паулу в направлении Буэнос-Айреса, там он заберет застрявших туристов из Аргентины, Парагвая, Уругвая и Боливии, сообщило посольство РФ в Бразилии.

"Самолет авиакомпании "Азур Эйр" вылетел из Сан-Паулу и взял курс на Буэнос-Айрес. Из Бразилии этим рейсом возвращаются домой 48 пассажиров. На очереди - Аргентина, Чили и Куба", - говорится в сообщении в Twitter.

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Авиакомпания Azur Air 3 июня направила за россиянами самолет Boeing 777-300ER, который вылетел из московского аэропорта Внуково и совершит рейс по маршруту Москва – Гавана – Сан-Паулу – Буэнос-Айрес – Сантьяго – Гавана – Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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