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2020-06-05T12:13
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Эксперт оценил заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Эксперт оценил заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

12:13 05.06.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США в Сирии заигрывают с терроризмом, а Россия с Ближнего Востока не уйдет, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Накануне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку играет там "деструктивную роль".
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Вчера, 11:52
В ГД оценили заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
"В вопросах Ближнего Востока США не гнушаются самыми грубыми манипуляциями. Объективно, Америка, заигрывая с терроризмом и сознательно дестабилизируя и без того напряженную обстановку в Сирии и Ливии, пытается добиться мирового господства по принципу "разделяй и властвуй", - сказал Липовой.
По его словам, называя себя миротворческой державой, США активно вмешиваются в суверенитет других стран, "подбрасывая поленьев в огонь раздирающих их гражданских войн". Но "дестабилизирующим фактором" называют почему-то Россию, которая всеми силами стремится этот огонь потушить, не нарушая ничьих границ, отметил генерал.
"Последствия американской "миротворческой" политики и того "выбора", который они предоставляют странам, входящим в сферу их интересов, мы уже видели. Если это и есть мирная жизнь в понимании американского правительства, то это просто страшно, и Россия по мере своих возможностей постарается не допустить подобного исхода для стран Ближнего Востока", - добавил Липовой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 10:10
Захарова ответила на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
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Сергей ЛиповойОфицеры РоссииБлижний ВостокСирияСШАВ мире
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