Эксперт оценил заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

По его словам, называя себя миротворческой державой, США активно вмешиваются в суверенитет других стран, "подбрасывая поленьев в огонь раздирающих их гражданских войн". Но "дестабилизирующим фактором" называют почему-то Россию, которая всеми силами стремится этот огонь потушить, не нарушая ничьих границ, отметил генерал.

"Последствия американской "миротворческой" политики и того "выбора", который они предоставляют странам, входящим в сферу их интересов, мы уже видели. Если это и есть мирная жизнь в понимании американского правительства, то это просто страшно, и Россия по мере своих возможностей постарается не допустить подобного исхода для стран Ближнего Востока", - добавил Липовой.