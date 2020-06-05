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2020-06-05T12:20
https://ria.ru/20200605/1572510925.html
Госдеп потребовал от России "убраться с Ближнего Востока"
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РИА Новости

Госдеп потребовал от России "убраться с Ближнего Востока"

12:20 05.06.2020
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© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия должна "убраться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. Российские политики отметили, что деструктивную роль в регионе играют прежде всего сами Соединенные Штаты, продолжающие политику вмешательства, а Россия помогает Сирии в борьбе с терроризмом и находится там на законных основаниях.
Шенкер обрушился на Россию в выступлении на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", — заявил он.
Говоря о "соперничестве великих держав" в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай, помощник госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты "не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают".
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Кроме того, он повторил тезис Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь Башару Асаду, полагая, что это "затянет русских в трясину".
"Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор", — сказал Шенкер, признавшись, что считает это провалом администрации Обамы.
По его словам, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".
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Россия с 2015 года по просьбе официального Дамаска помогает Сирии в борьбе с терроризмом, а также в восстановлении страны. США находятся на сирийской территории без разрешения властей.
Что касается ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, то Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается в него ни на чьей стороне и не оказывает военную помощь.
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Реакция МИД

Заявление Шенкера прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она призвала вспомнить, что стало итогом политики США на Ближнем Востоке.
"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? <...> Не можем припомнить. Только смерти и разрушения" — сказала она РИА Новости.
Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта", добавила дипломат.
По мнению источника РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве, заявление помощника госсекретаря говорит о том, что уровень профессиональной подготовке в Госдепартаменте упал очень низко.
"Видимо, он (Шенкер. — Прим. ред.) вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Просто какая-то глупость", — сказал собеседник агентства.
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"Тупиковая логика"

На выступление Шенкера отреагировали и российские парламентарии. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал его циничным и хамским.
"Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить. Поэтому заявление Шенкера циничное и хамское, сделанное в угоду русофобским настроениям в стране. Но от этого оно не становится умнее и реалистичнее", — сказал сенатор.
Он отметил, что в геополитическом смысле речь должна идти совсем о другом: о том, чтобы США "убрались из огромного числа географических точек, где они находятся, в том числе нередко против воли граждан этих стран".
"Во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови. Но дело не только в этом. Мы находимся в Сирии по приглашению законного руководства и в соответствии с нормами международного права. И, кстати, Ближний Восток всегда был зоной наших интересов. И мы там будем находиться столько, сколько посчитаем нужным", — подчеркнул Морозов.
Деструктивная, по мнению представителя Госдепа, роль России на Ближнем Востоке заключается в том, что она мешает США воровать чужие энергоресурсы — такое мнение высказал РИА Новости коллега Морозова по комитету Совфеда Алексей Кондратьев.
"Не British ли Petroleum досталась разработка нефтяных месторождений в Ираке? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", — отметил он.
"Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами "убраться" — просто цинизм и наглость. Россия находится в Сирии абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах. Это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию", — заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения "права силы" вместо "силы права" путем смены неугодных ему режимов.
"Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот и борется с террористами в регионе, играет "деструктивную роль". Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм", — добавил депутат.
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США следует подумать о том, чтобы самим убраться из Сирии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Администрация США может делать какие угодно заявления, но может, обратиться им к самим себе в первую очередь, чтобы военнослужащие США убрались как раз из Сирии? Потому что Россия выступает с коллегами из Ирана и Сирии, чтобы наконец все эти террористические организации исчезли с многострадальной земли Сирии и она могла приступить к нормальной жизни", — сказал он РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что Россия присутствует в Сирии легально, тогда как американские военнослужащие не только находятся на ее территории незаконно, но есть и сведения о том, что американцы пользуются сирийскими природными ресурсами в своих целях и поддерживают террористические организации.
Не США решать, кому быть президентом в той или иной стране, добавил Красов.
"Пусть лучше обратят внимание на свои внутренние проблемы", — заключил он.
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"Им это выгодно"

Заявление помощника госсекретаря прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
"Это многозначительное замечание свидетельствует о том, что долгосрочная американская стратегия направлена на дестабилизацию режимов Ближнего и Среднего Востока, их превращение в бурлящий котел, когда можно ловить рыбку в мутной воде", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Как полагает эксперт, с точки зрения Госдепартамента, дестабилизация на Ближнем Востоке носит приоритетный и долгосрочный характер.
"США сумели организовать широкую коалицию, в которую входят члены НАТО и ряд стран Ближнего Востока, поддерживающие политику США. Коалиция заинтересована в дестабилизации — им это выгодно. Но этому процессу мешает Россия. Кроме того, она содействует и стабилизации союзников США, таким как Саудовская Аравия. Эту страну американцы тоже бы дестабилизировали с удовольствием, но пока до нее дело не дошло", — считает он.
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Алексей КондратьевВойна в СирииАндрей КрасовМария ЗахароваБлижний ВостокДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Государственный департамент СШАЛивияСирияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Это США должно убраться из Азии! Или они забыли как драпали из Алеппо? Не надо связываться с Россией! США и есть террористическая организация, что прекрасно видно, по событиям в штатах!
5 июня, 13:07
Андрей
3710000
США тоже можно попросить много откуда убраться. А то весь мир уже своей вотчиной почитают.
5 июня, 12:49
yyar-braz
3200002
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