Госдеп потребовал от России "убраться с Ближнего Востока"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия должна "убраться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", заявил помощник госсекретаря Россия должна "убраться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. Российские политики отметили, что деструктивную роль в регионе играют прежде всего сами Соединенные Штаты, продолжающие политику вмешательства, а Россия помогает Сирии в борьбе с терроризмом и находится там на законных основаниях.

Шенкер обрушился на Россию в выступлении на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", — заявил он.

Говоря о "соперничестве великих держав" в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай, помощник госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты "не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают".

"Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор", — сказал Шенкер, признавшись, что считает это провалом администрации Обамы.

По его словам, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где она сейчас "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".

Россия с 2015 года по просьбе официального Дамаска помогает Сирии в борьбе с терроризмом, а также в восстановлении страны. США находятся на сирийской территории без разрешения властей.

Что касается ситуации в Ливии, где внутренний вооруженный конфликт продолжается с 2011 года, то Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается в него ни на чьей стороне и не оказывает военную помощь.

Реакция МИД

Заявление Шенкера прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова . Она призвала вспомнить, что стало итогом политики США на Ближнем Востоке.

"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? <...> Не можем припомнить. Только смерти и разрушения" — сказала она РИА Новости.

Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта", добавила дипломат.

По мнению источника РИА Новости в российском дипломатическом ведомстве, заявление помощника госсекретаря говорит о том, что уровень профессиональной подготовке в Госдепартаменте упал очень низко.

"Видимо, он (Шенкер. — Прим. ред.) вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Просто какая-то глупость", — сказал собеседник агентства.

"Тупиковая логика"

На выступление Шенкера отреагировали и российские парламентарии. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал его циничным и хамским.

"Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить. Поэтому заявление Шенкера циничное и хамское, сделанное в угоду русофобским настроениям в стране. Но от этого оно не становится умнее и реалистичнее", — сказал сенатор.

Он отметил, что в геополитическом смысле речь должна идти совсем о другом: о том, чтобы США "убрались из огромного числа географических точек, где они находятся, в том числе нередко против воли граждан этих стран".

"Во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови. Но дело не только в этом. Мы находимся в Сирии по приглашению законного руководства и в соответствии с нормами международного права. И, кстати, Ближний Восток всегда был зоной наших интересов. И мы там будем находиться столько, сколько посчитаем нужным", — подчеркнул Морозов.

Деструктивная, по мнению представителя Госдепа, роль России на Ближнем Востоке заключается в том, что она мешает США воровать чужие энергоресурсы — такое мнение высказал РИА Новости коллега Морозова по комитету Совфеда Алексей Кондратьев

"Не British ли Petroleum досталась разработка нефтяных месторождений в Ираке? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", — отметил он.

"Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами "убраться" — просто цинизм и наглость. Россия находится в Сирии абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах. Это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию", — заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения "права силы" вместо "силы права" путем смены неугодных ему режимов.

"Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот и борется с террористами в регионе, играет "деструктивную роль". Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм", — добавил депутат.

США следует подумать о том, чтобы самим убраться из Сирии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

"Администрация США может делать какие угодно заявления, но может, обратиться им к самим себе в первую очередь, чтобы военнослужащие США убрались как раз из Сирии? Потому что Россия выступает с коллегами из Ирана и Сирии, чтобы наконец все эти террористические организации исчезли с многострадальной земли Сирии и она могла приступить к нормальной жизни", — сказал он РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Россия присутствует в Сирии легально, тогда как американские военнослужащие не только находятся на ее территории незаконно, но есть и сведения о том, что американцы пользуются сирийскими природными ресурсами в своих целях и поддерживают террористические организации.

Не США решать, кому быть президентом в той или иной стране, добавил Красов.

"Пусть лучше обратят внимание на свои внутренние проблемы", — заключил он.

"Им это выгодно"

Заявление помощника госсекретаря прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

"Это многозначительное замечание свидетельствует о том, что долгосрочная американская стратегия направлена на дестабилизацию режимов Ближнего и Среднего Востока, их превращение в бурлящий котел, когда можно ловить рыбку в мутной воде", — сказал он в эфире радио Sputnik

Как полагает эксперт, с точки зрения Госдепартамента, дестабилизация на Ближнем Востоке носит приоритетный и долгосрочный характер.