Более 40 граждан возвращаются из Бразилии в Россию рейсом Azur Air

"Благодаря скоординированным усилиям росзагранучреждений в Бразилии для вылета из Сан-Паулу удалось собрать российских граждан, находившихся в самых разных регионах страны. На протяжении последних дней в круглосуточном режиме оказывали соотечественникам всю необходимую поддержку, чтобы обеспечить их возвращение домой. Непосредственно в ночь с 4 на 5 июня сотрудники генконсульства России в Сан-Паулу находились в аэропорту и принимали участие в регистрации и посадке пассажиров на рейс", - сообщили в дипмиссии.