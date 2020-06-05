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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:50
https://ria.ru/20200605/1572510660.html
Более 40 граждан возвращаются из Бразилии в Россию рейсом Azur Air
https://cdn23.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_57509172eab02c4c58f74c7e3a482e03.jpg
РИА Новости

Более 40 граждан возвращаются из Бразилии в Россию рейсом Azur Air

12:07 05.06.2020 (обновлено: 12:50 05.06.2020)
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CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рейс российской авиакомпании Azur Air вылетел из Сан-Паулу, на борту самолета из Бразилии в Россию возвращаются 48 пассажиров, говорится в сообщении посольства РФ в Бразилии.

"Сегодня около 05.00 утра по местному времени из города Сан-Паулу вылетел самолет авиакомпании "Азур Эйр", на борту которого из Бразилии в Россию возвращаются 48 пассажиров", - говорится в сообщении посольства РФ в Бразилии в Facebook.

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Кроме того, указанным рейсом домой летят несколько граждан Аргентины и Чили, находившихся в России и также испытывавших сложности с возвращением на родину, отметили в посольстве.
"Благодаря скоординированным усилиям росзагранучреждений в Бразилии для вылета из Сан-Паулу удалось собрать российских граждан, находившихся в самых разных регионах страны. На протяжении последних дней в круглосуточном режиме оказывали соотечественникам всю необходимую поддержку, чтобы обеспечить их возвращение домой. Непосредственно в ночь с 4 на 5 июня сотрудники генконсульства России в Сан-Паулу находились в аэропорту и принимали участие в регистрации и посадке пассажиров на рейс", - сообщили в дипмиссии.
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На пути в Москву самолёт совершит посадку в Буэнос-Айресе в Аргентине, в чилийском Сантьяго и кубинской Гаване. "Из всех этих столиц российский самолёт заберёт наших соотечественников, оказавшихся в затруднительном положении из-за ограничений, введённых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - добавили в дипведомстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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