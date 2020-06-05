Более 40 граждан возвращаются из Бразилии в Россию рейсом Azur Air

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рейс российской авиакомпании Azur Air вылетел из Сан-Паулу, на борту самолета из Бразилии в Россию возвращаются 48 пассажиров, говорится в сообщении посольства РФ в Бразилии.
"Сегодня около 05.00 утра по местному времени из города Сан-Паулу вылетел самолет авиакомпании "Азур Эйр", на борту которого из Бразилии в Россию возвращаются 48 пассажиров", - говорится в сообщении посольства РФ в Бразилии в Facebook.
"Благодаря скоординированным усилиям росзагранучреждений в Бразилии для вылета из Сан-Паулу удалось собрать российских граждан, находившихся в самых разных регионах страны. На протяжении последних дней в круглосуточном режиме оказывали соотечественникам всю необходимую поддержку, чтобы обеспечить их возвращение домой. Непосредственно в ночь с 4 на 5 июня сотрудники генконсульства России в Сан-Паулу находились в аэропорту и принимали участие в регистрации и посадке пассажиров на рейс", - сообщили в дипмиссии.
На пути в Москву самолёт совершит посадку в Буэнос-Айресе в Аргентине, в чилийском Сантьяго и кубинской Гаване. "Из всех этих столиц российский самолёт заберёт наших соотечественников, оказавшихся в затруднительном положении из-за ограничений, введённых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - добавили в дипведомстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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