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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:05
https://ria.ru/20200605/1572510420.html
Компании будут представлять план распределения лекарств от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:122:2400:1472_1036x0_80_0_0_3b7a593114fe680e7c4a72b4bde5f76a.jpg
РИА Новости

Компании будут представлять план распределения лекарств от COVID-19

12:05 05.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Производители и компании, ввозящие в РФ лекарства против COVID-19, должны будут еженедельно направлять Минздраву план распределения поставок, сообщает пресс-служба кабмина.
В пресс-службе правительства сообщили, что государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса.
"Контролировать процесс будет Минздрав. Еженедельно производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медорганизациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о числе пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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