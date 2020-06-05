Компании будут представлять план распределения лекарств от COVID-19

В пресс-службе правительства сообщили, что государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса.
"Контролировать процесс будет Минздрав. Еженедельно производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медорганизациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о числе пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.