Компании будут представлять план распределения лекарств от COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Производители и компании, ввозящие в РФ лекарства против Производители и компании, ввозящие в РФ лекарства против COVID-19 , должны будут еженедельно направлять Минздраву план распределения поставок, сообщает пресс-служба кабмина.

В пресс-службе правительства сообщили, что государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса.

"Контролировать процесс будет Минздрав. Еженедельно производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда план распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медорганизациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о числе пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты.