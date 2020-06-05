Государство взяло под контроль поставки медикаментов для лечения COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Государство будет контролировать распределение поставок медикаментов для лечения COVID, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временный порядок будет действовать до конца 2020 года, он повысит эффективность лекарственного обеспечения больных коронавирусом.
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