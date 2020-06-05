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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:04
https://ria.ru/20200605/1572510339.html
Государство взяло под контроль поставки медикаментов для лечения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_b9a585a83d2331d67e4ffa78f13985fe.jpg
РИА Новости

Государство взяло под контроль поставки медикаментов для лечения COVID-19

12:04 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" клиники
Медик на входе в красную зону клиники
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик на входе в "красную зону" клиники
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Государство будет контролировать распределение поставок медикаментов для лечения COVID, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Государство возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
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