Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов

"И несмотря на то, что план будет действовать до конца 2020 и на весь 2021 год как план выхода из экономического кризиса, тем не менее, мы понимаем, что этот план ляжет как логическое продолжение модернизации национальных проектов, переосмысления и возможной постановки новых задач, а также и как продолжение или начало программы правительства, которую все равно нужно будет принимать для того, чтобы стабилизировать развитие российской экономики", - отметила Голикова.