Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общенациональный план развития, который в ближайшее время будет действовать как план восстановления экономики, будет способствовать модернизации нацпроектов, в него в том числе будет включена программа из сферы высшего образования по так называемому стратегическому лидерству, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы пытались сформулировать новые предложения по программе так называемого стратегического академического лидерства. Да, отмечу, что мы с министром (науки и высшего образования Валерием Фальковым) долго очень рассуждали на тему относительно того, а нужно ли ее включать в общенациональный план развития, потому что мы понимали, что эта программа, конечно, требует дополнительных финансовых ресурсов", - рассказала Голикова на онлайн-заседании правления Российского Союза ректоров.
Тем не менее, по словам Голиковой, было принято решение о включении этой программы в общенациональный план развития, поскольку образование и наука играют значимую роль.
"И несмотря на то, что план будет действовать до конца 2020 и на весь 2021 год как план выхода из экономического кризиса, тем не менее, мы понимаем, что этот план ляжет как логическое продолжение модернизации национальных проектов, переосмысления и возможной постановки новых задач, а также и как продолжение или начало программы правительства, которую все равно нужно будет принимать для того, чтобы стабилизировать развитие российской экономики", - отметила Голикова.
Она подчеркнула, что в правительстве видят, какие решения принимают иностранные государства по поддержке науки и образования, особенно учитывая новые вызовы.
"И, конечно, мы нацелены ровно на это, но для того, чтобы запрашивать дополнительные финансовые ресурсы... мы должны продемонстрировать, что мы можем", - добавила она.