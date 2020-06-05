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2020-06-05T12:03
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Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов
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РИА Новости

Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов

12:03 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общенациональный план развития, который в ближайшее время будет действовать как план восстановления экономики, будет способствовать модернизации нацпроектов, в него в том числе будет включена программа из сферы высшего образования по так называемому стратегическому лидерству, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы пытались сформулировать новые предложения по программе так называемого стратегического академического лидерства. Да, отмечу, что мы с министром (науки и высшего образования Валерием Фальковым) долго очень рассуждали на тему относительно того, а нужно ли ее включать в общенациональный план развития, потому что мы понимали, что эта программа, конечно, требует дополнительных финансовых ресурсов", - рассказала Голикова на онлайн-заседании правления Российского Союза ректоров.
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Тем не менее, по словам Голиковой, было принято решение о включении этой программы в общенациональный план развития, поскольку образование и наука играют значимую роль.
"И несмотря на то, что план будет действовать до конца 2020 и на весь 2021 год как план выхода из экономического кризиса, тем не менее, мы понимаем, что этот план ляжет как логическое продолжение модернизации национальных проектов, переосмысления и возможной постановки новых задач, а также и как продолжение или начало программы правительства, которую все равно нужно будет принимать для того, чтобы стабилизировать развитие российской экономики", - отметила Голикова.
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Она подчеркнула, что в правительстве видят, какие решения принимают иностранные государства по поддержке науки и образования, особенно учитывая новые вызовы.
"И, конечно, мы нацелены ровно на это, но для того, чтобы запрашивать дополнительные финансовые ресурсы... мы должны продемонстрировать, что мы можем", - добавила она.
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Татьяна ГоликоваЭкономика
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