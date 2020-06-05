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2020-06-05T12:00
https://ria.ru/20200605/1572510049.html
Немецкий эксперт оценил проект санкций США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Немецкий эксперт оценил проект санкций США против "Северного потока — 2"

12:00 05.06.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Новые санкции против проекта газопровода "Северный поток - 2" помешают США вернуть Россию в G8, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"Законопроект пока не принят. Президент (США Дональд) Трамп подает противоречивые сигналы. С одной стороны, он хочет укрепить позиции своих газовых и нефтяных компаний на европейском рынке, с другой стороны, он снова хочет видеть Россию в "большой восьмерке". Нужно смотреть, захочет ли президент новой эскалации на этом фоне", - заявил Рар.
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Рар добавил, что фактом является то, что "Конгресс США выступает более агрессивно против России, чем президент".
Ранее Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. Песков на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".
Что касается позиции ЕС, то, по словам Рара, новые санкции станут "грубой атакой на политику и экономику европейцев", даже во времена холодной войны США не вводили санкций в связи с сотрудничеством между ФРГ и СССР, хотя и протестовали против него. Американцы "имеют больше рычагов в качестве ведущей экономической державы и могут нанести значительный ущерб европейским компаниям", однако "это может вызвать ответные действия", считает политолог.
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Комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила накануне в эфире телеканала ZDF о том, что она намерена продолжать сотрудничество с Трампом как с "избранным президентом" США, Рар отметил, что Германия не может начать "экономическую войну с США", так как в этом случае Берлин "окажется в изоляции в Европе".
"Меркель пыталась сделать все, чтобы не разрушить отношения с США... Но фрау Меркель знает, что она не может терпеть все. Она не может это сделать. Германия - не вассал Америки, и будут вопросы, если правительство ФРГ уступит. И это причина, по которой Меркель исключала свое участие в саммите G7 в Вашингтоне. Она, собственно, не может работать с Трампом", - добавил эксперт.
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Законопроект о санкциях против "Северного потока - 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1494022
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РоссияСеверный поток — 2G7G8Александр РарГерманияСШАЭкономика
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