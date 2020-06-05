В МИД Китая высоко оценили заявление Захаровой по Гонконгу

ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. МИД Китая высоко оценивает заявление официального представителя МИД России МИД Китая высоко оценивает заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации вокруг Гонконга , заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Ранее Захарова заявила, что Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело КНР, призывает другие страны отказаться от вмешательства в отношения Китая со своим специальным административным районом. Она добавила, что Соединенные Штаты, инициируя консультации по Гонконгу на площадке Совета Безопасности ООН , "пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником".

"Китайская сторона высоко ценит заявление госпожи Захаровой. Недавно министр иностранных дел (России Сергей) Лавров, госпожа Захарова и другие официальные лица России выступили в поддержку Китая в вопросе Гонконга, призывая внешние силы не вмешиваться в внутренние дела Китая", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

По словам китайского дипломата, это не только стало проявлением высокого уровня российско-китайских отношений, но и голосом здравомыслия в международном сообществе.

Он вновь подчеркнул, что Гонконг относится исключительно к внутренними делам Китая и ни у одного государства нет права вмешиваться в этот вопрос.

В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне , направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.