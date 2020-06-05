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2020-06-05T15:48
https://ria.ru/20200605/1572509958.html
В МИД Китая высоко оценили заявление Захаровой по Гонконгу
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РИА Новости

В МИД Китая высоко оценили заявление Захаровой по Гонконгу

11:59 05.06.2020 (обновлено: 15:48 05.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. МИД Китая высоко оценивает заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации вокруг Гонконга, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее Захарова заявила, что Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело КНР, призывает другие страны отказаться от вмешательства в отношения Китая со своим специальным административным районом. Она добавила, что Соединенные Штаты, инициируя консультации по Гонконгу на площадке Совета Безопасности ООН, "пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником".
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"Китайская сторона высоко ценит заявление госпожи Захаровой. Недавно министр иностранных дел (России Сергей) Лавров, госпожа Захарова и другие официальные лица России выступили в поддержку Китая в вопросе Гонконга, призывая внешние силы не вмешиваться в внутренние дела Китая", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
По словам китайского дипломата, это не только стало проявлением высокого уровня российско-китайских отношений, но и голосом здравомыслия в международном сообществе.
Он вновь подчеркнул, что Гонконг относится исключительно к внутренними делам Китая и ни у одного государства нет права вмешиваться в этот вопрос.
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В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.
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Гэн ШуанМария ЗахароваДональд ТрампМИД КНРКитайООНВашингтон (город)СШАВ мире
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