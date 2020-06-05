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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-05T12:24
https://ria.ru/20200605/1572509849.html
Пять многодетных семей Оренбуржья получат новые автомобили
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572511729_0:46:449:299_1036x0_80_0_0_aa499f261614d5560d33b06a111074d5.jpg
РИА Новости

Пять многодетных семей Оренбуржья получат новые автомобили

12:25 05.06.2020
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© Фото : Правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравляет победителей конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020" по видеосвязи
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравляет победителей конкурса Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020 по видеосвязи
© Фото : Правительство Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Новые автомобили получат пять многодетных семей Оренбуржья, которые стали победителями областного конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Пять многодетных семей в награду за победу в конкурсе "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020" получат по автомобилю. Машины отправятся к новым обладателям в Сорочинский городской округ, Александровский, Новосергиевский, Кваркенский районы и Бугуруслан", - отмечает пресс-служба.
Победителей областного конкурса в режиме видеосвязи поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
© Фото : Правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравляет победителей конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020" по видеосвязи
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравляет победителей конкурса Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020 по видеосвязи
© Фото : Правительство Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравляет победителей конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020" по видеосвязи
"Я и сам рос в большой, как мне казалось, семье – нас было трое. Но ваши семьи намного больше, а главное – все дети любимы и занимаются тем, что им интересно: есть среди ребят спортсмены, юные музыканты и танцоры. Спасибо родителям, что взяли на себя ответственность за большую семью, за будущее детей. Желаю вам счастья и крепости семейных уз. И, конечно, чтобы дети оправдали ваши самые смелые ожидания", - сказал в своем поздравлении многодетным родителям глава региона.
Представитель пресс-службы сообщил РИА Новости, что на конкурс "Лучшая многодетная семья Оренбуржья – 2020" заявилось 135 участников, в финал прошли чуть более тридцати семей из 31 муниципального образования. В общей сложности в семьях - участницах финального этапа конкурса воспитывается 128 детей.
Город Оренбург
4 июня, 14:44Оренбургская область
Многодетным семьям в Оренбуржье выделили 1,5 млрд рублей
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