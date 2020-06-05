Пять многодетных семей Оренбуржья получат новые автомобили

"Я и сам рос в большой, как мне казалось, семье – нас было трое. Но ваши семьи намного больше, а главное – все дети любимы и занимаются тем, что им интересно: есть среди ребят спортсмены, юные музыканты и танцоры. Спасибо родителям, что взяли на себя ответственность за большую семью, за будущее детей. Желаю вам счастья и крепости семейных уз. И, конечно, чтобы дети оправдали ваши самые смелые ожидания", - сказал в своем поздравлении многодетным родителям глава региона.