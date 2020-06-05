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Новости Подмосковья
2020-06-05T12:08
https://ria.ru/20200605/1572509731.html
Свыше 2,2 тыс тонн электронных отходов собрано в Подмосковье
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572510400_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_7cf15ed2329618c2332e8984b7fab527.jpg
РИА Новости

Свыше 2,2 тыс тонн электронных отходов собрано в Подмосковье

12:08 05.06.2020
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© Depositphotos / pn_photoУтилизация электронных отходов
Утилизация электронных отходов
© Depositphotos / pn_photo
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 2,2 тысяч тонн электронных отходов собрано на территории Московской области с 2016 года в рамках безвозмездной утилизации оборудования, сообщили РИА Новости в Фонде рационального природопользования Московской области.
"Фонд рационального природопользования уже пятый год реализует единственную в России программу по безвозмездной утилизации электронных отходов. За это время собрано и переработано более четырех тысяч тонн электронных отходов, из которых 2,2 тысячи собрано на территории Подмосковья", - сообщили в пресс-службе.
Помимо бытовых приборов, в 2019 году Фондом было запущена программа по утилизации медицинского оборудования. Лидерами среди учреждений здравоохранения стали Коломенская центральная районная больница, Красногорская городская больница № 2, а также Поликлиника № 5 Мытищинской городской клинической больницы.
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"Возможность безвозмездной утилизации медоборудования особенно актуальна для учреждений здравоохранения в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Она позволит освободить помещения от отслужившего оборудования, снизить трудозатраты на организацию тендерных процедур, а также сэкономить средства медучреждений для оперативных задач", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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