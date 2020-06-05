Свыше 2,2 тыс тонн электронных отходов собрано в Подмосковье

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 2,2 тысяч тонн электронных отходов собрано на территории Московской области с 2016 года в рамках безвозмездной утилизации оборудования, сообщили РИА Новости в Фонде рационального природопользования Московской области.

"Фонд рационального природопользования уже пятый год реализует единственную в России программу по безвозмездной утилизации электронных отходов. За это время собрано и переработано более четырех тысяч тонн электронных отходов, из которых 2,2 тысячи собрано на территории Подмосковья", - сообщили в пресс-службе.

Помимо бытовых приборов, в 2019 году Фондом было запущена программа по утилизации медицинского оборудования. Лидерами среди учреждений здравоохранения стали Коломенская центральная районная больница, Красногорская городская больница № 2, а также Поликлиника № 5 Мытищинской городской клинической больницы.