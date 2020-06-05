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2020-06-05T11:56
https://ria.ru/20200605/1572509690.html
Сахалинский депутат назвал призыв "отобрать" Курилы сотрясением воздуха
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РИА Новости

Сахалинский депутат назвал призыв "отобрать" Курилы сотрясением воздуха

11:56 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховСкала Чертовка на острове Итуруп
Скала Чертовка на острове Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Скала Чертовка на острове Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Призыв японского журналиста "отобрать" Южные Курилы у России выглядит как очередное сотрясение воздуха в информационном пространстве, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов.
Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов и призвав к "возвращению" всех четырех.
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"Россия на всех уровнях неоднократно заявляла о статусе Курильских островов как неотъемлемой части нашего государства. Сахалинская дума также много раз выражала аналогичную точку зрения", - отметил парламентарий.
По его словам, подобные эскапады в духе статьи Юкио Касиямы еще раз доказывают необходимость внесения в числе поправок в Конституцию РФ пункта о территориальной целостности страны. "Уверен, что сахалинцы и курильчане особенно дружно проголосуют именно за эту поправку, потому что бесконечные и беспочвенные заявления, звучащие с противоположной стороны пролива Лаперуза, надоели и нам", - заключил Козлов.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, считая их своими "северными территориями".
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"Есть противоречие". Востоковед о заявлении Абэ по южным Курилам Премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему южных Курил и заключить мирный договор с РФ, превратив эти территории в "острова дружбы". Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований ИДВ РАН Валерий Кистанов.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2016 году Япония и Россия решили попробовать заняться совместной хозяйственной деятельностью на южных Курилах так, чтобы не затрагивался вопрос о суверенитете ни одной из сторон и была создана атмосфера для подписания мирного договора. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
Острова Уруп
23 января, 11:22
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
7040139
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ХабомаиКунашир (остров)ИтурупШикотанЯпонияСССРВ мире
Популярные комментарии
Сколько уже всего отдали? путин и острова отдаст. Ведь пиоить то в стране еще много чего есть...
5 июня, 12:18
Сидоров Алексей
8101241
Конечно, сотрясание. Они и будут сотрясать воздух, пока наши будут носиться с темой мирного договора, хоть уже давным-давно ясно, что японцы подпишут его только на условиях передачи этих островов....
5 июня, 12:06
sadin-81
3911103
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