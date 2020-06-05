Сахалинский депутат назвал призыв "отобрать" Курилы сотрясением воздуха

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Призыв японского журналиста "отобрать" Южные Курилы у России выглядит как очередное сотрясение воздуха в информационном пространстве, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов.

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов и призвав к "возвращению" всех четырех.

"Россия на всех уровнях неоднократно заявляла о статусе Курильских островов как неотъемлемой части нашего государства. Сахалинская дума также много раз выражала аналогичную точку зрения", - отметил парламентарий.

По его словам, подобные эскапады в духе статьи Юкио Касиямы еще раз доказывают необходимость внесения в числе поправок в Конституцию РФ пункта о территориальной целостности страны. "Уверен, что сахалинцы и курильчане особенно дружно проголосуют именно за эту поправку, потому что бесконечные и беспочвенные заявления, звучащие с противоположной стороны пролива Лаперуза, надоели и нам", - заключил Козлов.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир , Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, считая их своими "северными территориями".

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.