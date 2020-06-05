Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми

"Я одеваюсь так, как одеваюсь, потому что мне не нравится задумываться о том, как вы, ребята, да и кто угодно, судите человека только по его внешности и фигуре. Но это не значит, что однажды я не надену майку, как делала это раньше", – заявила Билли Айлиш.