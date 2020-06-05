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Культура
2020-06-05T13:43
https://ria.ru/20200605/1572509625.html
Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
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РИА Новости

Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми

13:09 05.06.2020 (обновлено: 13:43 05.06.2020)
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© AP Photo / Invision / Jack PlunkettАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Invision / Jack Plunkett
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш в интервью журналу British GQ рассказала об отношениях с молодыми людьми, а также снова подняла тему принятия себя и еще раз объяснила, почему предпочитает носить свободную одежду.
"Сейчас будет сенсация: я никогда не чувствовала себя желанной, и мои бывшие парни никогда не способствовали тому, чтобы я это ощущала. Никто из них. Для меня это всегда было большой проблемой, что я физически никого не привлекала", – призналась Билли.
Проблемы в личной жизни, хотя обладательнице пяти премий "Грэмми" всего 18 лет, – еще одно объяснение того, почему она предпочитает носить мешковатые футболки, штаны и костюмы (ранее Айлиш объясняла, что выбрала такой стиль, так как не смогла смириться с троллингом в Сети после того, как однажды опубликовала свои фотографии в купальнике и майке.– Прим.ред.).

"Я одеваюсь так, как одеваюсь, потому что мне не нравится задумываться о том, как вы, ребята, да и кто угодно, судите человека только по его внешности и фигуре. Но это не значит, что однажды я не надену майку, как делала это раньше", – заявила Билли Айлиш.

По ее словам, иногда она ловит себя на мысли, что сама себя загнала в ловушку, создав такой неоднозначный стиль: то она одевается как мальчик, а иногда как "неотесанная девчонка".

"Иногда, мне кажется, что люди совсем не видят во мне женщину", – считает исполнительница.

В беседе певица разоткровенничалась и призналась, что давно ни с кем не встречалась. Билли Айлиш знает, что когда-нибудь у нее будет молодой человек, но сейчас она не может представить себя рядом с кем-то. Ее пока никто не привлекает, но она не переживает из-за этого. Айлиш называет свое одиночество своеобразным "допингом".
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