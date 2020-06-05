Москвичей предупредили о грозе и граде

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил в пятницу экстренное предупреждение о грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13 до 22 часов 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку "грозы резко ухудшают видимость на дороге".
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.