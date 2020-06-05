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Москвичей предупредили о грозе и граде
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РИА Новости

Москвичей предупредили о грозе и граде

11:53 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСильный ветер и дождь в Москве
Сильный ветер и дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сильный ветер и дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил в пятницу экстренное предупреждение о грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13 до 22 часов 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку "грозы резко ухудшают видимость на дороге".
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
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ПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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