РИА Новости познакомилось с проектом общенационального плана действий по восстановлению российской экономики (редакция от 30 мая 2020 года), который Михаил Мишустин представил Владимиру Путину 2 июня. Документ находится в процессе доработки, окончательный вариант появится во второй половине месяца. Смотрите в инфографике Ria.ru, что намерено предпринять государство для оздоровления экономики и повышения уровня жизни.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
12:23 05.06.2020 (обновлено: 14:56 05.06.2020)
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