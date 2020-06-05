Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T14:56
https://ria.ru/20200605/1572509485.html
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572509603_1:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_a98c9debc708527070f8bb1ad549c690.png
РИА Новости

Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики

12:23 05.06.2020 (обновлено: 14:56 05.06.2020)
1117
РИА Новости познакомилось с проектом общенационального плана действий по восстановлению российской экономики (редакция от 30 мая 2020 года), который Михаил Мишустин представил Владимиру Путину 2 июня. Документ находится в процессе доработки, окончательный вариант появится во второй половине месяца. Смотрите в инфографике Ria.ru, что намерено предпринять государство для оздоровления экономики и повышения уровня жизни.
25700010
Обсудить 1
ИмпортозамещениеКоронавирус в РоссииЛьготыНалогиИнвестицииКредитОбразование - ОбществоЗдравоохранениеМалый бизнесПравительство РФРынок трудаРаботаЦифровизацияСоциальная политикаРоссияМихаил МишустинНаселениеИнфографикаЭкономика
Рекомендуем
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отметили последствия пандемии для экономики и граждан
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина: России не грозит взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу
Татьяна Голикова
Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Женщина в защитной маске танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса
Лучшие фото недели: Илон Маск, аисты и ботинки для соблюдения дистанции
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Работа, дороги, дешевая ипотека: как будут восстанавливать экономику
Прохожий у офиса Deutsche Bank
Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Карта ВТБ из экологичного биоматериала
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
Лента новостейМолния