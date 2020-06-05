Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики

РИА Новости познакомилось с проектом общенационального плана действий по восстановлению российской экономики (редакция от 30 мая 2020 года), который Михаил Мишустин представил Владимиру Путину 2 июня. Документ находится в процессе доработки, окончательный вариант появится во второй половине месяца. Смотрите в инфографике Ria.ru, что намерено предпринять государство для оздоровления экономики и повышения уровня жизни.