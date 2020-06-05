В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club работает штатно после информации о возможной забастовке курьеров, недовольство которых было вызвано тестированием по увеличению зон доставки для пеших курьеров, говорится в сообщении компании.
Ранее в четверг в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в ближайшую пятницу курьеры Delivery Club планируют устроить забастовку, жалуясь на штрафы и увольнения.
"Сервис работает в штатном режиме. Количество курьеров на смене сегодня утром соответствует плановому", - сказано в сообщении.
"Мы изучили информацию, появившуюся вчера в социальных сетях, и пришли к выводу, что она связана с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство", - уточняет Delivery Club.
Компания заверяет, что эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут, тестирование увеличенных зон также завершено. "Иных изменений в работе курьеров за последнее время не было", - отмечается в сообщении.
"Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится", - обещает компания.
Как отмечается в сообщении, используемая логистическими партнерами компании система мотивации соответствует принятой как на российском, так и на международном рынке доставки. На фоне режима домашней изоляции объем выполняемых курьерами заказов, а соответственно, и их заработок, выросли. Также по итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение. "Мы уверены, что найдем с курьерами общий язык", - заключила компания.