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В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров
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РИА Новости

В Delivery Club назвали причину недовольства курьеров

11:52 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКурьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в "Макдональдсе"
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club работает штатно после информации о возможной забастовке курьеров, недовольство которых было вызвано тестированием по увеличению зон доставки для пеших курьеров, говорится в сообщении компании.
Ранее в четверг в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в ближайшую пятницу курьеры Delivery Club планируют устроить забастовку, жалуясь на штрафы и увольнения.
"Сервис работает в штатном режиме. Количество курьеров на смене сегодня утром соответствует плановому", - сказано в сообщении.
"Мы изучили информацию, появившуюся вчера в социальных сетях, и пришли к выводу, что она связана с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство", - уточняет Delivery Club.
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Компания заверяет, что эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут, тестирование увеличенных зон также завершено. "Иных изменений в работе курьеров за последнее время не было", - отмечается в сообщении.
"Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится", - обещает компания.
Как отмечается в сообщении, используемая логистическими партнерами компании система мотивации соответствует принятой как на российском, так и на международном рынке доставки. На фоне режима домашней изоляции объем выполняемых курьерами заказов, а соответственно, и их заработок, выросли. Также по итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение. "Мы уверены, что найдем с курьерами общий язык", - заключила компания.
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