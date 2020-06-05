В ГД оценили заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия, в отличие от Соединенных Штатов Америки, с уважением относится к суверенитету стран Ближнего Востока, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера.
Ранее Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль". Он также повторил тезис действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что это "затянет русских в трясину". Однако русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор, это был провал администрации Обамы, сказал помощник госсекретаря.
Депутат отметила, что российское присутствие в странах Ближнего Востока осуществляется по инициативе законных органов власти ближневосточных государств.
"Россия с уважением относится к суверенитету стран Ближнего Востока, чего нельзя сказать об Америке. Американские силы, по сути дела, оккупируют сегодня часть территории Сирии, правовые аспекты их присутствия в Ираке также под большим вопросом: иракский парламент потребовал от США вывода войск. Получается, что и в Сирии, и в Ираке американские войска находятся незаконно", - сказала Панина.
Она добавила, что если бы американский чиновник поинтересовался мнением большинства жителей Ближнего Востока и принял его во внимание, то "убраться с Ближнего Востока" пришлось бы США.