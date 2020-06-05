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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:51
https://ria.ru/20200605/1572509278.html
В Ингушетии выздоровели почти 60% заболевших COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Ингушетии выздоровели почти 60% заболевших COVID-19

11:51 05.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Почти 60% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2228 случаев заболевания коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики.
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"По результатам исследований выявлено 2268 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 40. Выздоровели всего 1323 пациента", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 435 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 216, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5093 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 732 человека, в том числе на амбулаторном лечении - 592.
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