В Ингушетии выздоровели почти 60% заболевших COVID-19

НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Почти 60% заразившихся коронавирусом в Почти 60% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2228 случаев заболевания коронавирусом, скончался 61 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 2268 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 40. Выздоровели всего 1323 пациента", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 435 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 216, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5093 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 732 человека, в том числе на амбулаторном лечении - 592.