В МИД Ирана прокомментировали санкции США и ЕС против Сирии

ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Санкции США и Евросоюза против Сирии сказываются на простых сирийцах, это негуманно, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
"Большая часть негативных последствий и ущерб от этих санкций затрагивает народ и обычных граждан Сирии", - говорится в заявлении Мусави, осудившего ограничительные меры США и ЕС, которые он назвал незаконными и негуманными.
Он также потребовал отмены всех санкций против Сирии, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимым, а также восстановить инфраструктуру страны, разрушенную террористами, "поддерживаемыми Западом".
Совет ЕС ранее на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых завершался 1 июня. Обновленные санкции Евросоюза против Сирии будут действовать до 1 июня 2021 года.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон о "защите гражданского населения Сирии", который также стал известен как "Цезарь". Данный закон должен вступить в силу в июне. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространятся и на иностранные компании и физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством.