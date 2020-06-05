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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-05T11:46
https://ria.ru/20200605/1572508818.html
В МИД Ирана прокомментировали санкции США и ЕС против Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565330262_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_b2bf767f5a4ad87602fb0ce1a375b25f.jpg
РИА Новости

В МИД Ирана прокомментировали санкции США и ЕС против Сирии

11:46 05.06.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Санкции США и Евросоюза против Сирии сказываются на простых сирийцах, это негуманно, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
"Большая часть негативных последствий и ущерб от этих санкций затрагивает народ и обычных граждан Сирии", - говорится в заявлении Мусави, осудившего ограничительные меры США и ЕС, которые он назвал незаконными и негуманными.
Он также потребовал отмены всех санкций против Сирии, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимым, а также восстановить инфраструктуру страны, разрушенную террористами, "поддерживаемыми Западом".
Совет ЕС ранее на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых завершался 1 июня. Обновленные санкции Евросоюза против Сирии будут действовать до 1 июня 2021 года.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон о "защите гражданского населения Сирии", который также стал известен как "Цезарь". Данный закон должен вступить в силу в июне. Он включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространятся и на иностранные компании и физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством.
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Война в СирииАббас МусавиВойна в СирииДональд ТрампМИД ИранаЕвросоюзСирияСШАВ мире
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