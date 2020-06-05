В МИД Ирана прокомментировали санкции США и ЕС против Сирии

"Большая часть негативных последствий и ущерб от этих санкций затрагивает народ и обычных граждан Сирии", - говорится в заявлении Мусави, осудившего ограничительные меры США и ЕС, которые он назвал незаконными и негуманными.

Он также потребовал отмены всех санкций против Сирии, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимым, а также восстановить инфраструктуру страны, разрушенную террористами, "поддерживаемыми Западом".

Совет ЕС ранее на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых завершался 1 июня. Обновленные санкции Евросоюза против Сирии будут действовать до 1 июня 2021 года.