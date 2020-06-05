Правда ли, что дворники следят, как жители соблюдают карантин? Как был создан дипфейк, где Илон Маск поет на русском про “Траву у дома” (спрашиваем у автора фейка)? Зачем США обвинили Россию в отправке “фальшивой” валюты в Ливию? Правда ли, что для домохозяек введут специальные пособия? И неужели в Мавзолее тоже назначили график прогулок?

Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

1:44 Илон Маск Илон Маск спел на русском про “Траву у дома”. Как создавался дипфейк - спрашиваем у его создателя Никиты Коваленко

8:43 “Московские дворники по просьбе полиции следят за тем, как зараженные соблюдают карантин”: может ли это быть правдой?

12:00 Суд в Испании подтвердил, что гадалка Пилар Абель - не дочь Сальвадора Дали. Был ли это изначально процесс ради хайпа и денег?

15:50 Обвинения в поставке фальшивых денег в Ливию: что это за деньги, и почему они не фальшивые

19:00 В чатах обсуждают, что российским домохозяйкам готовят ежемесячные выплаты. Разбираем, так ли это

20:40 “Самая молодая миллиардерша мира” Кайли Дженнер годами лгала о размере своего бизнеса. Зачем? Мнения Татьяны Столяр ( “Самая молодая миллиардерша мира” Кайли Дженнер годами лгала о размере своего бизнеса. Зачем? Мнения Татьяны Столяр ( “Антиглянец” ) и Марии Милерюс ( “Бьютимаргиналия”

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Гости эпизода: Никита Коваленко, Михаил Пашкин, Светлана Савенко-Самсонова, Сергей Серегичев, Татьяна Столяр, Мария Милерюс

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