Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-06-05T12:00
https://ria.ru/20200605/1572508591.html
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572508513_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_6dc6498668e60fd81d289ae2342286be.jpg
РИА Новости

Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

12:00 05.06.2020
8782
Не верю!
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
Вчера, 12:00
Правда ли, что дворники следят, как жители соблюдают карантин? Как был создан дипфейк, где Илон Маск поет на русском про “Траву у дома” (спрашиваем у автора фейка)? Зачем США обвинили Россию в отправке “фальшивой” валюты в Ливию? Правда ли, что для домохозяек введут специальные пособия? И неужели в Мавзолее тоже назначили график прогулок?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
1:44 Илон Маск спел на русском про “Траву у дома”. Как создавался дипфейк - спрашиваем у его создателя Никиты Коваленко
8:43 “Московские дворники по просьбе полиции следят за тем, как зараженные соблюдают карантин”: может ли это быть правдой?
12:00 Суд в Испании подтвердил, что гадалка Пилар Абель - не дочь Сальвадора Дали. Был ли это изначально процесс ради хайпа и денег?
15:50 Обвинения в поставке фальшивых денег в Ливию: что это за деньги, и почему они не фальшивые
19:00 В чатах обсуждают, что российским домохозяйкам готовят ежемесячные выплаты. Разбираем, так ли это
20:40 “Самая молодая миллиардерша мира” Кайли Дженнер годами лгала о размере своего бизнеса. Зачем? Мнения Татьяны Столяр (“Антиглянец”) и Марии Милерюс (“Бьютимаргиналия”)
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Гости эпизода: Никита Коваленко, Михаил Пашкин, Светлана Савенко-Самсонова, Сергей Серегичев, Татьяна Столяр, Мария Милерюс
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
210118
Обсудить 0
Не верю!Кайли ДженнерПодкастИлон МаскСальвадор ДалиЛивияОбщество
Рекомендуем
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Два бокала красного и белого вина
Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино
Актер Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов: интеллигент за маской простофили
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Рисунок астероида около планеты Земля
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
Прохожий у офиса Deutsche Bank
Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза
Валентина Вторушина
"Она правил не нарушала": в смертельном ДТП обвинили погибшую пенсионерку
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Эстонский политик Март Хельме
Угроза национальной безопасности. Кто в Прибалтике не рад украинцам
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Полицейский в Индии
В Индии мужчину задержали из-за убийства беременной слонихи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
Лента новостейМолния