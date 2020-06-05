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2020-06-05T11:42
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Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

11:42 05.06.2020
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© Фото : предоставлено офисом МККК в ЛуганскеЗавоз гуманитарного медицинского груза от МККК в Донбассе
Завоз гуманитарного медицинского груза от МККК в Донбассе
© Фото : предоставлено офисом МККК в Луганске
Завоз гуманитарного медицинского груза от МККК в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Три грузовых автомобиля Международного комитета Красного Креста... проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев - Донецк. Более 54 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры направлены жителям временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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