Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Три грузовых автомобиля Международного комитета Красного Креста... проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев - Донецк. Более 54 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры направлены жителям временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения