Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Средства, необходимые на восстановление экономики России от последствий нового коронавируса, могут увеличиться более чем на 50% по сравнению с нынешним планом после уточнения потребностей экономики, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России (Сергей Катырин. Средства, необходимые на восстановление экономики России от последствий нового коронавируса, могут увеличиться более чем на 50% по сравнению с нынешним планом после уточнения потребностей экономики, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России ( ТПП

Во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 триллионов рублей. В среду Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления экономики. По его словам, необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время, правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом.

Катырин отметил, что подробного конкретного плана в России "вообще не было еще никогда, и то, что предлагается, в частности, бизнесу, тоже предлагается вообще впервые в таком масштабе и объеме".

"Да, бизнес не все устраивает, хотелось бы больше, но кто сказал, что по ходу реализации не будет корректив? Они будут. Пандемия нанесла огромный, до конца еще не учтенный урон. Думаю, сумма на восстановление при более тщательном учете потребностей экономики увеличится более, чем наполовину. И рассчитываю, что за два года мы всё отстроим, восстановим, вернемся на уровень 2019 года, соберем силы и пойдем быстрее вперед", - прогнозирует Катырин.

По его мнению, дополнительные средства на антикризисные меры частично могут быть найдены за счет перераспределения ресурсов внутри федерального и региональных бюджетов. Катырин назвал текущую версию плана эффективной для бизнеса, но при одном условии: "Если всё, что обещано, дойдет до предпринимателей в полном объеме".

"Хочу особо подчеркнуть один момент. В пандемию отказались от многих бюрократических барьеров, ограничений. И оказалось, жить без них вполне можно. Этот момент учтен в плане. Разрешительная и контрольно-надзорная деятельность упрощается. Это огромный, можно сказать, очень жирный плюс для развития бизнеса. Главное, чтобы не появился соблазн все со временем вернуть к докризисным временам", - рассуждает глава палаты.