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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:42
https://ria.ru/20200605/1572508261.html
В 15 провинциях Турции введут комендантский час на выходные
https://cdn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1036x0_80_0_0_45a18815da72ba77cfd0b3f0433b8de2.jpg
РИА Новости

В 15 провинциях Турции введут комендантский час на выходные

11:42 05.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посольство России в Турции предупредило соотечественников, проживающих в стране, о введении комендантского часа в 15 турецких провинциях с 0:00 6 июня по 24:00 7 июня.

"Уважаемые соотечественники, проживающие в Турции, обращаем ваше внимание, что с 0:00 6 июня по 24:00 7 июня в 15 провинциях Турции, включая Анкару, Бурсу, Измир, Коджаэли, Стамбул, вводится комендантский час", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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