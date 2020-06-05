В 15 провинциях Турции введут комендантский час на выходные

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посольство России в Турции предупредило соотечественников, проживающих в стране, о введении комендантского часа в 15 турецких провинциях с 0:00 6 июня по 24:00 7 июня.
"Уважаемые соотечественники, проживающие в Турции, обращаем ваше внимание, что с 0:00 6 июня по 24:00 7 июня в 15 провинциях Турции, включая Анкару, Бурсу, Измир, Коджаэли, Стамбул, вводится комендантский час", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.