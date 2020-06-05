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2020-06-05T12:37
https://ria.ru/20200605/1572508084.html
В Магнитогорске школьницу ударило током во время селфи на крыше вагона
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572512456_0:115:1280:835_1036x0_80_0_0_1aa29d6f2bd40b9d724ee2aa1d34e9ea.jpg
РИА Новости

В Магнитогорске школьницу ударило током во время селфи на крыше вагона

11:39 05.06.2020 (обновлено: 12:37 05.06.2020)
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© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииДевушка поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом и при попытке сделать "селфи" была травмирована электрическим током высокого напряжения
Девушка поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом и при попытке сделать селфи была травмирована электрическим током высокого напряжения
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
Девушка поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом и при попытке сделать "селфи" была травмирована электрическим током высокого напряжения
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Девочка-подросток госпитализирована с электротравмой, которую она получила на крыше вагона-цистерны в Магнитогорске, пытаясь сделать фото на телефон, сообщило в пятницу Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, 3 июня в 15.00 (13.00 мск) две девушки находились на территории парка отправления, где решили сделать фотографию на крыше вагона-цистерны. Одна из них передала телефон своей подруге и поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом. При попытке сделать селфи 14-летняя девушка получила удар током. Пострадавшая была доставлена в больницу с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги, уточняется в сообщении.
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"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКРФ проводится процессуальная проверка по факту травмирования током высокого напряжения на 8 пути парка железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги 14-летней девушки", - говорится в сообщении.
Следственные органы уже осмотрели место происшествия, жилье пострадавшей, также опрашиваются очевидцы произошедшего, родственники, сотрудники образовательного учреждения, где училась несовершеннолетняя, уточняется в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняется на сайте.
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МагнитогорскПроисшествия
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