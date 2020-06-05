В Магнитогорске школьницу ударило током во время селфи на крыше вагона

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Девочка-подросток госпитализирована с электротравмой, которую она получила на крыше вагона-цистерны в Магнитогорске, пытаясь сделать фото на телефон, сообщило в пятницу Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, 3 июня в 15.00 (13.00 мск) две девушки находились на территории парка отправления, где решили сделать фотографию на крыше вагона-цистерны. Одна из них передала телефон своей подруге и поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом. При попытке сделать селфи 14-летняя девушка получила удар током. Пострадавшая была доставлена в больницу с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги, уточняется в сообщении.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКРФ проводится процессуальная проверка по факту травмирования током высокого напряжения на 8 пути парка железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги 14-летней девушки", - говорится в сообщении.
Следственные органы уже осмотрели место происшествия, жилье пострадавшей, также опрашиваются очевидцы произошедшего, родственники, сотрудники образовательного учреждения, где училась несовершеннолетняя, уточняется в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняется на сайте.