В Магнитогорске школьницу ударило током во время селфи на крыше вагона

По предварительным данным, 3 июня в 15.00 (13.00 мск) две девушки находились на территории парка отправления, где решили сделать фотографию на крыше вагона-цистерны. Одна из них передала телефон своей подруге и поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом. При попытке сделать селфи 14-летняя девушка получила удар током. Пострадавшая была доставлена в больницу с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги, уточняется в сообщении.