В Тульской области умерли три пациента с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 60 до 69 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 47, сообщает правительство региона.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 4398 человек, выздоровели 2273.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 60 до 69 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Кимовска. У двоих из них в анамнезе были хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 47 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф