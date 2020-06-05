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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:37
https://ria.ru/20200605/1572507892.html
В Тульской области умерли три пациента с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Тульской области умерли три пациента с COVID-19

11:37 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 60 до 69 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 47, сообщает правительство региона.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 4398 человек, выздоровели 2273.
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"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 60 до 69 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Кимовска. У двоих из них в анамнезе были хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 47 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
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