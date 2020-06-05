ВС оправдал экс-начальника УФСИН по Коми по делу о растрате на плитах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Верховный суд Коми изменил приговор бывшему начальнику республиканского управления ФСИН Александру Протопопову, посчитав его невиновным в деле о растрате, сообщила пресс-служба суда.
В декабре 2019-го районный суд добавил Протопопову 2,5 года лишения свободы, признав его, его заместителя и местного предпринимателя виновными в растрате с ущербом в 12 миллионов рублей при демонтаже железобетонных плит колонии-поселения. До этого Протопопов был осужден на 7 лет за взятки.
"Апелляционным определением Верховного суда Коми приговор Усть-Вымского районного суда в части осуждения их за растрату имущества в виде железобетонных плит отменен и производство по делу в этой части прекращено. За ними признано право на реабилитацию в указанной части", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Протопопов был задержан в январе 2016 года в Москве, в феврале снят с должности начальника УФСИН по Коми. Сыктывкарский горсуд 17 мая 2017 года признал его виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1,9 миллиона рублей.