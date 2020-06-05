ВС оправдал экс-начальника УФСИН по Коми по делу о растрате на плитах

В декабре 2019-го районный суд добавил Протопопову 2,5 года лишения свободы, признав его, его заместителя и местного предпринимателя виновными в растрате с ущербом в 12 миллионов рублей при демонтаже железобетонных плит колонии-поселения. До этого Протопопов был осужден на 7 лет за взятки.