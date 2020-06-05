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2020-06-05T11:35
https://ria.ru/20200605/1572507700.html
ВС оправдал экс-начальника УФСИН по Коми по делу о растрате на плитах
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РИА Новости

ВС оправдал экс-начальника УФСИН по Коми по делу о растрате на плитах

11:35 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Верховный суд Коми изменил приговор бывшему начальнику республиканского управления ФСИН Александру Протопопову, посчитав его невиновным в деле о растрате, сообщила пресс-служба суда.
В декабре 2019-го районный суд добавил Протопопову 2,5 года лишения свободы, признав его, его заместителя и местного предпринимателя виновными в растрате с ущербом в 12 миллионов рублей при демонтаже железобетонных плит колонии-поселения. До этого Протопопов был осужден на 7 лет за взятки.
"Апелляционным определением Верховного суда Коми приговор Усть-Вымского районного суда в части осуждения их за растрату имущества в виде железобетонных плит отменен и производство по делу в этой части прекращено. За ними признано право на реабилитацию в указанной части", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Протопопов был задержан в январе 2016 года в Москве, в феврале снят с должности начальника УФСИН по Коми. Сыктывкарский горсуд 17 мая 2017 года признал его виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1,9 миллиона рублей.
Офис Татфондбанка
21 мая, 09:53
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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