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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:35
https://ria.ru/20200605/1572507668.html
В Южной Осетии выявили 12 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080496_0:6:3069:1732_1036x0_80_0_0_814416d16f8c11c8d003026a397de11c.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили 12 новых случаев COVID-19

11:35 05.06.2020
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© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан В лаборатории
В лаборатории
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан
В лаборатории. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 5 июн - РИА Новости. Коронавирус в Южной Осетии выявлен еще у 12 человек, общее число случаев заражения достигло 57, сообщил в пятницу комитет Юго-Осетпотребнадзора.
В среду в ведомстве сообщили, что в республике лабораторно были подтверждены 45 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровели 30 пациентов.
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"В Южной Осетии выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19. Все вновь заболевшие - югоосетинские курсанты, прибывшие из России. Число заболевших коронавирусом за все время наблюдений - 57 человек", - приводит сообщение комитета Sputnik Южная Осетия в Telegram-канале.
Правительство республики ранее приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная ОсетияГрузияВ мире
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