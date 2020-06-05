В Южной Осетии выявили 12 новых случаев COVID-19

ЦХИНВАЛ, 5 июн - РИА Новости. Коронавирус в Южной Осетии выявлен еще у 12 человек, общее число случаев заражения достигло 57, сообщил в пятницу комитет Юго-Осетпотребнадзора.
В среду в ведомстве сообщили, что в республике лабораторно были подтверждены 45 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровели 30 пациентов.
"В Южной Осетии выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19. Все вновь заболевшие - югоосетинские курсанты, прибывшие из России. Число заболевших коронавирусом за все время наблюдений - 57 человек", - приводит сообщение комитета Sputnik Южная Осетия в Telegram-канале.
Правительство республики ранее приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф