В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Большинство новых пациентов в Большинство новых пациентов в Калининградской области , у которых коронавирус был выявлен за последние стуки, были госпитализированы в стационары с пневмонией, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев 27 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 23 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного - тяжелая форма", - сказали в штабе.

У остальных коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, ее выявили по результатам лабораторных обследований, преимущественно это контактные в семье и по месту работы заболевших.

Всего на 5 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 58,4 тысячи человек. Выявлено 1700 случаев заражения, из них 740 человек выздоровели (22 - за последние сутки), 29 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 4364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.