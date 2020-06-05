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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:35
https://ria.ru/20200605/1572507608.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030137_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_38b6860a450a6c29d1462d778b50fda3.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

11:35 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Большинство новых пациентов в Калининградской области, у которых коронавирус был выявлен за последние стуки, были госпитализированы в стационары с пневмонией, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев 27 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 23 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного - тяжелая форма", - сказали в штабе.
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У остальных коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, ее выявили по результатам лабораторных обследований, преимущественно это контактные в семье и по месту работы заболевших.
Всего на 5 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 58,4 тысячи человек. Выявлено 1700 случаев заражения, из них 740 человек выздоровели (22 - за последние сутки), 29 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 4364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
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