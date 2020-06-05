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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:33
https://ria.ru/20200605/1572507361.html
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1910
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1910

11:33 05.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЭстония
Эстония
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 20, достигнув 1910, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1910 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 88 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 16 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

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Департамент отмечает, что в последний раз суточный прирост зараженных более чем на 20 человек был зарегистрирован в конце апреля. Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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